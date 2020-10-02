Навальный может снова впасть в кому

Теперь оппозиционеру противопоказан алкоголь и вся «вкусная» пища

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Военный врач, клинический фармаколог и патологоанатом Александр Эдигер предупредил Алексея Навального , что теперь он должен соблюдать меры предосторожности и предписания медиков. Иначе он снова может оказаться в коме. Об этом пишет издание Shraibikus News.

Свои выводы Эдигер сделал на основе своих же выводов, которые он «обозначил» после того, как узнал о симптомах недуга Навального в беседе с омскими врачами. Специалист предполагает, что у блогера была панкреатическая кома, являющаяся реакцией нервной системы на мощные раздражители. Навальному противопоказаны стрессы, недосыпание, употребление вредной еды и алкоголя.

Например, ему нельзя есть жирное, жареное и острое, а строгого распорядка ему нужно придерживаться не менее трех-четырёх месяцев, иначе возможен рецидив комы или даже летальный исход.