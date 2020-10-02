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Стало известно, с какими странами Россия может возобновить авиасообщение 

Прайм и ещё 1 1 час назад
Россия сейчас ведет переговоры с более 30 странами о возобновлении авиасообщения, заявил журналистам в пятницу директор ассоциации "Объединение туроператоров в сфере выездного туризма "Турпомощь", вице-президент Российского союза туриндустрии Александр Осауленко.

"Такие переговоры ведутся с более 30 странами. Но, к сожалению, тут есть ряд моментов, которые влияют на ситуацию. Это санитарные нормы и эпидемиологическая обстановка в той стране, куда планируется выезд российских туристов, паритетность", — сказал он.

Директор ассоциации добавил, что играет роль и возможное поведение той или иной страны в ситуации резкого роста заболевших коронавирусом.

"И еще один важный момент, с которым мы столкнулись, и Россия уже заявляла, что не будет наступать трижды на одни и те же грабли, а это именно то, как будут вести себя власти той или иной страны, если там вдруг резко произойдет некая вспышка, потому что мы с вами в марте видели ситуацию, когда наших граждан выселяли из отелей необоснованно, не пускали в аэропорты необоснованно, запрещали прилетать российским авиакомпаниям под вывоз, ставили какие-то другие жесткие условия", — уточнил Осауленко.

Он отметил, что переговоры о возобновлении авиасообщения ведутся с Болгарией, Грецией, Кипром, Хорватией и другими странами — в первую очередь, европейскими.
С августа Россия начала постепенно возобновлять авиасообщение с другими странами. К настоящему времени разрешено летать в Турцию, Великобританию, Танзанию, Швейцарию, Египет, ОАЭ, Мальдивы, Белоруссию, Киргизию, Казахстан.
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Общество , Видео , Александр Осауленко , Российский союз туриндустрии
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