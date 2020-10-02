«Пашаев смеялся»: Ефремов нашел виноватого

В сети опубликовано письмо, написанное в СИЗО Михаилом Ефремовым, приговоренным судом к восьми годам колонии за смертельное ДТП, совершенное в нетрезвом состоянии. В тексте письма он заявил об искреннем раскаянии в произошедшем и возложил ответственность за свои действия в суде на адвоката Эльмана Пашаева.

Приговоренный к лишению свободы сроком на восемь лет заслуженный артист России Михаил Ефремов, находящийся в СИЗО, написал апелляционную жалобу на решение Пресненского районного суда, в которой заявил о полном раскаянии в смертельном ДТП со своим участием, сообщает РЕН ТВ.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим», — написал актер.

Он также объяснил отказ от признания вины в ходе судебного рассмотрения дела действиями своего бывшего адвоката Эльмана Пашаева, который настаивал, что доказательств виновности Ефремова в произошедшем не было.

«Моя позиция в суде была связана с давлением на меня моего защитника Пашаева, выражающимся в изменении моей позиции полного признания в содеянном и искреннего раскаяния, а также желания возместить причиненный материальный и моральный вред потерпевшим, поскольку Пашаев убеждал меня в отсутствии доказательств моей вины в ДТП», — пояснил он.

Актер подчеркнул, что «искренне раскаивается в содеянном», а также принес извинения семье Сергея Захарова , который погиб в результате аварии и обратился к суду с просьбой смягчить приговор «до пределов, не связанных с лишением свободы».

«Также прошу суд удовлетворить мое ходатайство о моем лично участии в рассмотрении в отношении меня уголовного дела судом апелляционной инстанции», — добавил он.

Ефремов подчеркнул, что полностью возместил моральный вред, установленный приговором суда в пользу потерпевшего Виталия Захарова , в размере 800 тысяч рублей.

Актер датировал письмо 25 сентября 2020 года.

Эльман Пашаев, в свою очередь, выразил надежду, что апелляционная инстанция смягчит приговор актеру после подачи жалобы.

«Если это поможет, то будет хорошо. Комментировать это не буду никак. Напишите, что Пашаев смеялся, когда услышал об этом», — сказал он.

Представитель истцов Александр Добровинский отметил, что в случае реального раскаяния Ефремова потерпевшая сторона будет готова выслушать его предложения.

«Также хотелось бы получить более развернутое объяснение того, что происходило в суде и что из этого было личной позицией Михаила Ефремова, а что — «творчеством» его адвоката. В частности, присутствие «свидетелей», которых не было на месте ДТП», — заявила PR-директор Адвокатского бюро «Добровинский и партнеры» Любовь Карнюшина.

Ранее адвокаты потерпевшей стороны продемонстрировали критическое отношение к словам Ефремова об ответственности Пашаева за действия актера в суде.

«Над защитой Ефремова работал не один адвокат, а группа адвокатов. Кроме того, даже после отказа от своих адвокатов он не выбрал другого защитника, а продолжил работу с той же командой. Это говорит о том, что выбранная ими позиция господина Ефремова устраивала», — говорила Карнюшина ТАСС.

Она также обратила внимание на то, что в ходе рассмотрения дела Ефремов, отвечая на соответствующий вопрос, подтвердил, что заявления адвокатов соответствуют его собственным мыслям и словам.