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Категории россиян предложили дать оплачиваемые выходные 

Павел Тиунов 53 минуты назад
Категории россиян предложили дать оплачиваемые выходные
Фото: ТАСС
Гражданам РФ с подтвержденным диагнозом «депрессия» следует давать дополнительные оплачиваемые выходные, считает депутат Государственной думы РФ Алексей Кобилев. Соответствующее предложение парламентарий направил министру здравоохранения Михаилу Мурашко и министру труда Антону Котякову, сообщает News.ru.
Кобилев подчеркнул, что гражданам с психическим расстройством необходимо больше времени для эмоциональной реабилитации. При этом в острые периоды у них падает работоспособность, что чревато экономическими потерями для компаний, в которых они работают.

«Прошу вас проанализировать возможность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, имеющих больничный лист с подтвержденным диагнозом «депрессивное расстройство», — говорится в запросе парламентария в профильные министерства.

Кобилев добавил, что по его подсчетам ущерб российской экономике от психических расстройств эквивалентен 1% ВВП. Поэтому, по его словам, необходимо принимать меры.
Ранее, как сообщал «Рамблер», стало известно, что в Госдуме рассмотрят возможность сделать 31 декабря выходным днём. Авторы инициативы депутаты ЛДПР уверены, что при законодательном закреплении даты «не будет соблазна — переносить или не переносить» выходные дни.
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Комментарии
Общество , Алексей Кобилев , Антон Котяков , Михаил Мурашко , Госдума , ЛДПР
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