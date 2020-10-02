Категории россиян предложили дать оплачиваемые выходные 

Кобилев подчеркнул, что гражданам с психическим расстройством необходимо больше времени для эмоциональной реабилитации. При этом в острые периоды у них падает работоспособность, что чревато экономическими потерями для компаний, в которых они работают.

«Прошу вас проанализировать возможность выделения дополнительных оплачиваемых выходных дней для граждан, имеющих больничный лист с подтвержденным диагнозом «депрессивное расстройство», — говорится в запросе парламентария в профильные министерства.

Кобилев добавил, что по его подсчетам ущерб российской экономике от психических расстройств эквивалентен 1% ВВП. Поэтому, по его словам, необходимо принимать меры.