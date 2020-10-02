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Россиянам с детьми хотят предоставить дополнительный отпуск 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Депутат Госдумы Елена Строкова выступила с инициативой дать отпуск родителям младшеклассников, которых отправили на «вынужденные каникулы» из-за пандемии COVID-19. Об этом со ссылкой на обращение парламентария к главе Минтруда Антону Котякову и вице-премьеру Татьяне Голиковой пишет RT.
Как сообщал «Рамблер», ранее мэр Москвы Сергей Собянин для того, чтобы снизить динамику заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией, продлил школьные каникулы. Отдых у школьников начнется с 5 октября и продлится две недели вместо одной.
По мнению Елены Строковой, родителям учеников начальной школы необходимо предоставить отпуск, чтобы обезопасить детей в период вынужденных каникул.

«Прошу вас рассмотреть возможность предоставления права одному из родителей ребёнка (с первого по четвёртый класс) уходить в оплачиваемый отпуск на период вынужденных каникул», — говорится в обращении депутата.

Строкова также подчеркнула, что такая мера поможет родителям-одиночкам, которым не с кем оставить ребёнка.
Комментарии 39
Общество , Видео , Татьяна Голикова , Антон Котяков , Сергей Собянин , Минтруд , Госдума
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