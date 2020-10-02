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Жительница Екатеринбурга сменила отчество на матчество 

РИА Новости и ещё 7 2 часа назад
Россиянка сменила отчество на матчество
Фото: РИА Новости
Жительница Екатеринбурга Алла Васильевна Чикинда сменила отчество на матчество, став Ириновной.

"Я не первая, кто это сделал. По моим ощущениям, это становится нормальной практикой. Раньше люди спокойно меняли имя и фамилию. Либо люди меняли отчество на отчество", — заявила она РИА Новости.

По ее словам, в графу "отчество" можно вписать что угодно: главное, чтобы было соответствующее окончание.
Екатеринбурженка увидела в новостях, что люди меняют отчество на матчество, и тоже решила так сделать. По ее мнению, несправедливо, что отец фигурирует во всех документах человека — и в фамилии, и в отчестве. При этом роль матери "вообще никак документально не зафиксирована", кроме свидетельства о рождении.

"Хотя мать играет намного большую роль в жизни человека в принципе, потому что она вынашивает, рожает, вскармливает и воспитывает человека. В среднем отцы гораздо меньше роли играют в воспитании детей, чем матери. Я подумала, что это хорошая идея — отдать дань уважения моей маме. Я решила попробовать, и у меня получилось с первого раза", — отметила Чикинда.

Она рассказала, что в загсе ее просто попросили написать новое отчество, которое она хочет, и не спрашивали, почему она решила так сделать.
В управлении ЗАГС Свердловской области отказались подтвердить или опровергнуть РИА Новости эту информацию, сославшись на то, что это персональные данные.
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Общество , РИА Новости , Екатеринбург
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