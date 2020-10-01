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«Это травля!»: академия Крутого влипла в скандал с детским «Евровидением» 

Алиса Селезнёва 1 час назад
Академия Крутого влипла в скандал с детским «Евровидением»
Фото: Youtube
Победительница российского отборочного тура на детское «Евровидение» София Феськова выиграла честно, а ее травля «недопустима ни при каких обстоятельствах». Об этом заявила генеральный директор организатора отбора Академии Игоря Крутого Стелла Хачанянц, пишет «Комсомольская правда».
Как сообщал «Рамблер», лидером зрительского голосования во время отбора российского представителя на детском «Евровидении» был Рутгер Гарехт, но после суммирования голосов жюри и зрителей победу одержала София Феськова. Мать Гарехта усомнилась в честности голосования, а в соцсетях заподозрили победительницу и ее семью в связях с организаторами конкурса.
По словам генерального директора Академии Игоря Крутого, в Сети унижают и оскорбляют победительницу отбора.

«Происходит чудовищная ситуация с травлей ребенка, которая недопустима ни при каких обстоятельствах», — заявила Стелла Хачанянц.

Она напомнила, что в конкурсе всегда есть победитель и проигравшие, и отметила, что переходить границы недопустимо.

«В финале Соня, как и все другие участники, пела сама. Мы не имеем права включать фонограмму. И песня не была изменена. (…) Подчеркиваем, что Академия Игоря Крутого шестой год подряд занимается организацией национального отборочного тура «Детское Евровидение» и проводит его исключительно в соответствии с правилами Европейского вещательного союза», — заверила Хачанянц.

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Общество , Стелла Хачанянц , Комсомольская правда
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