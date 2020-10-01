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В Калмыкии прокомментировали сообщения о росте числа больных COVID 

Сергей Василенок 1 час назад
В Калмыкии прокомментировали сообщения о росте числа больных COVID
Фото: РИА Новости
Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в республике Калмыкия прокомментировал сообщения СМИ о резком всплеске заболеваемости COVID-19 в регионе.
По данным оперштаба, за весь период в Калмыкии было выявлено 6503 случаев заболевания, прирост зараженных за сутки составил 76 человек. За сутки скончались 2 человека, общее число погибших достигло 73 человека.
Отмечается, что число новых заболевших COVID-19 в регионе составляет 0,88% от общего количества выявленных случаев по России.
Калмыкия находится на четвертом месте среди российских регионов по числу выявленных случаев на 100 тысяч человек населения. Этот показатель в республике равняется 2350,9. По темпам суточного прироста зараженных Калмыкия находится на 11-м месте.
В настоящее время в республике продолжается второй этап снятия ограничений. Гражданам разрешается заниматься спортом на улице группами не более двух человек и прогулки на улице в одиночку или с семьей.
Работает ряд предприятий сферы услуг. В общественных местах и в транспорте действует масочный режим. Работает ряд образовательных организаций, с ограничениями открыты кафе и рестораны, торговые точки, а также крупные магазины площадью до 800 кв. м.
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Общество , Республика Калмыкия
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