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ВЦИОМ: россияне поддержали многодневное голосование 

Мария Иванова 35 минут назад
ВЦИОМ: россияне поддержали многодневное голосование
Фото: РИА Новости
Большинство участников Единого дня голосования (77 процентов), опрошенных ВЦИОМ, поддержали сохранение многодневного формата голосования. Об этом сообщается на сайте центра.
Как писал «Рамблер», Единый день голосования проходил в 2020 году течение нескольких дней — с 11 по 13 сентября.
78 процентов участников опроса ВЦИОМ заявили об удобстве многодневного голосования. Среди тех, кто посетил избирательные участки, доля таких ответов достигает 84 процентов.
Основными факторами, говорящими в пользу многодневного голосования, стали удобство и возможность прийти в подходящее время (так ответили 49 процентов респондентов), отсутствие очередей, суеты и толпы (7 процентов) и более низкая вероятность заразиться коронавирусом (5 процентов).
Еще 61 процент россиян одобрил идею проведения многодневного голосования в 2021 году (среди тех, кто проголосовал в сентябре 2020-го, — 71 процент). По мнению 70 процентов опрошенных, такая система подходит для будущего, а 28 процентов выступают против нее (среди голосовавших: за — 77 процентов, против — 22 процента).
Также ВЦИОМ выяснил, что, по мнению большинства россиян, (80-86 процентов респондентов), Центральная избирательная комиссия России хорошо справляется с поставленными перед ней задачами. Около 40 процентов респондентов заявили, что глава ЦИК Элла Памфилова вызывает у них положительные чувства, доверяют ей 52 процента респондентов, не доверяют — 30 процентов.
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Комментарии
Общество , Политика , Элла Памфилова , Центризбирком России , ВЦИОМ
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