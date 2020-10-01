ВЦИОМ: россияне поддержали многодневное голосование 

Большинство участников Единого дня голосования (77 процентов), опрошенных ВЦИОМ , поддержали сохранение многодневного формата голосования. Об этом сообщается на сайте центра.

Как писал «Рамблер», Единый день голосования проходил в 2020 году течение нескольких дней — с 11 по 13 сентября.

78 процентов участников опроса ВЦИОМ заявили об удобстве многодневного голосования. Среди тех, кто посетил избирательные участки, доля таких ответов достигает 84 процентов.

Основными факторами, говорящими в пользу многодневного голосования, стали удобство и возможность прийти в подходящее время (так ответили 49 процентов респондентов), отсутствие очередей, суеты и толпы (7 процентов) и более низкая вероятность заразиться коронавирусом (5 процентов).

Еще 61 процент россиян одобрил идею проведения многодневного голосования в 2021 году (среди тех, кто проголосовал в сентябре 2020-го, — 71 процент). По мнению 70 процентов опрошенных, такая система подходит для будущего, а 28 процентов выступают против нее (среди голосовавших: за — 77 процентов, против — 22 процента).