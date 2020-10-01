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«Это очень жестко»: Онищенко о продлении школьных каникул 

Павел Тиунов 1 час назад
«Это очень жестко»: Онищенко о продлении школьных каникул
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач РФ Геннадий Онищенко в эфире радиостанции «Говорит Москва» назвал «очень жестким» решение столичного мэра продлить школьные каникулы на неделю. Он отметил, что можно было бы перевести школьников на дистанционное обучение.
Ранее, как сообщал «Рамблер», Сергей Собянин с целью снизить динамику заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией продлил предстоящие школьные каникулы на 7 дней. Отдых у школьников начнется с 5 октября и продлится две недели вместо одной, как это принято в обычных условиях.

«Принятое решение очень жёсткое», — прокомментировал инициативу градоначальника Онищенко.

Он подчеркнул, что инициатива отдаляет власти от главной цели — научить россиян более ответственно относиться к собственному здоровью. Бывший главный санитарный врач подчеркнул, что у московских детей есть возможность учиться удаленно, а на каникулах они остаются без присмотра.

«Они потеряют за эти две недели, мы будем навёрстывать дополнительными уроками, скомканными программами, что скажется на здоровье детей в последующем, когда они сядут вновь за парты», — резюмировал Онищенко.

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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Сергей Собянин , Радиостанция "Говорит Москва"
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