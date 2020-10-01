Ефремов нашел способ раньше выйти из тюрьмы 

Совершивший смертельное ДТП Михаил Ефремов готов возместить потерпевшим по его уголовному делу весь ущерб. Об этом раскаявшийся актер написал в жалобе на приговор.

«Я признаю себя виновным, готов возмещать ущерб пострадавшим», — заявил Ефремов.

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Ефремов рассказал, что искренне раскаивается в содеянном и просит суд смягчить приговор на не связанный с лишением свободы. Кроме того, актер, по своим словам, возместил семье погибшего в ДТП ущерб в 800 тысяч рублей.

Михаил Ефремов стал виновником ДТП в начале июня этого года. Актер на своем внедорожнике выехал на встречную полосу, где столкнулся с фургоном доставки. От полученных травм водитель фургона скончался на месте.