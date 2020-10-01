«Готовы выносить хоть негра»: сколько стоит суррогатная мать 

Жители Китая массово обращаются к суррогатным матерям в России . Почему это происходит, разбиралась «Комсомольская правда».

По данным издания, российские женщины, некоторые из которых имеют уже достаточно взрослых детей, готовы выносить за деньги «хоть негра». Запросы у них начинаются от 900 тысяч до 1,5 миллионов рублей за рождение ребенка, плюс оплата жилья, покупка вещей для беременных (30-40 тысяч рублей) и ежемесячное обеспечение (30-50 тысяч рублей в месяц).

«Суррогатная мама — просто инкубатор. Я получила при родах в прошлый раз 1,5 миллиона рублей, хочу заработать вновь», — пояснила одна из суррмам.

При этом в одном из агентств по подбору суррогатных матерей газете рассказали, что к ним часто обращаются жители КНР.

«У нас в агентстве 70 процентов клиентов именно оттуда», — отметила специалист.

Россия одно из самых популярных направлений на рынке суррогатного материнства. Спросом также пользуются США и Украина. На специализированных форумах жители КНР отмечают, что в России «хорошее соотношение цены-качества, а также свободные законы».

«В США все значительно дороже, в несколько раз. Украина уступает по технологиям и качеству. А в России много профессиональных клиник с большим опытом», — пишут пользователи форумов.

Также спросом у жителей Поднебесной в качестве суррогатных матерей пользуются голубоглазые или зеленоглазые блондинки-славянки, отмечается в статье.

Ранее, как сообщал «Рамблер», столичные полицейские задержали восемь человек по делу о торговле детьми. Правоохранители заинтересовались их деятельностью после того, как в январе в одной из квартир в Одинцово был обнаружен труп младенца. В квартире также были найдены еще трое новорожденных, которые находились под присмотром няни.

Следователи выяснили, что дети были рождены суррогатными матерями для последующей отправки иностранным заказчиками. В рамках расследования уголовного дела были изъяты десять детей.