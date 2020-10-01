Конюхов предложил вернуть имя Николая II Северной земле

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По его словам, среди подписантов также епископ Нарьян-Марский Иаков и православный предприниматель, руководитель организации «Двуглавый орел» Константин Малофеев

«Надеемся, что органы государственной власти края воспримут наши доводы и примут меры к восстановлению исторической справедливости», — сказал Зубарев, не уточнив, о каких доводах идет речь.

В региональном заксобрании агентству сообщили, что обращение получено и рассматривается депутатами.

Архипелаг открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Вилькицкого и назван Земля императора Николая II, один из островов получил название остров цесаревича Алексея. В 1926 году архипелаг переименовали в Северную землю, остров цесаревича Алексея — в Малый Таймыр.