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Федор Конюхов предложил вернуть имя Николая II Северной земле 

Lenta.ru и ещё 1 38 минут назад
Конюхов предложил вернуть имя Николая II Северной земле
Фото: РИА Новости
Путешественник Федор Конюхов и внучка «русского Колумба» Бориса Вилькицкого Ирина Тихомирова подписали письмо с предложением вернуть архипелагу Северная земля в Северном Ледовитом океане прежнее имя Николая II. Инициатива направлена властям Красноярского края, рассказал ТАСС подписавший обращение депутат Госдумы от региона Виктор Зубарев.
По его словам, среди подписантов также епископ Нарьян-Марский Иаков и православный предприниматель, руководитель организации «Двуглавый орел» Константин Малофеев.

«Надеемся, что органы государственной власти края воспримут наши доводы и примут меры к восстановлению исторической справедливости», — сказал Зубарев, не уточнив, о каких доводах идет речь.

В региональном заксобрании агентству сообщили, что обращение получено и рассматривается депутатами.
Архипелаг открыт 4 сентября 1913 года экспедицией Вилькицкого и назван Земля императора Николая II, один из островов получил название остров цесаревича Алексея. В 1926 году архипелаг переименовали в Северную землю, остров цесаревича Алексея — в Малый Таймыр.
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Комментарии
Общество , Федор Конюхов , Константин Малофеев , Ирина Тихомирова , Николай II , Виктор Зубарев , Госдума , ИТАР-ТАСС , Красноярский Край
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