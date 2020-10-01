Ведущий Первого канала не может вернуться в Россию 

Ведущий передачи о здоровье "Жить здорово!" на Первом канале Герман Гандельман в разговоре с изданием "Собеседник" признался, что уже несколько месяцев не может вернуться в Россию из Израиля

По его словам, это связано с санитарными ограничениями, которые израильские власти ввели из-за пандемии коронавируса. "Выходить из дома можно, но в основном только в магазин и аптеку. Люди, которые не соблюдают рекомендации, получают штрафы", — пояснил ведущий.

Как уточнила соведущая Гандельмана Елена Малышева, ее коллега сможет вернуться к работе, как только снимут ограничения. Она рассказала, что Гандельман не может покинуть страну и как врач — это запрещено.