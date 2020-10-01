Медики Центра имени Гамалеи призвали пациентов с подозрением на коронавирус не заниматься самолечением — зачастую именно это становится их главной ошибкой. При проявлении симптомов COVID-19 следует вызвать на дом врача, который возьмет мазок и подтвердит либо опровергнет наметившийся диагноз. Однако в легком случае продолжать лечение все же стоит дома, предупреждают специалисты.

В Институте имени Гамалеи назвали главную ошибку пациентов, у которых проявляются симптомы коронавирусной инфекции — как оказалось, в большинстве случаев это самолечение. Поэтому при первых же признаках заболевания нужно вызывать врача на дом, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института Виктор Зуев в эфире Национальной службы новостей.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — настаивает вирусолог.

Основной симптом, через который коронавирус дает о себе знать, — потеря обоняния. Тем не менее она может быть признаком заболевания как ОРВИ, так и гриппа. «Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», — поясняет эксперт.

Главное — разобраться, чем именно страдает пациент: для этого врач должен взять у него мазок из носа или глотки. Сделать это можно и в домашних условиях. При этом и продолжать лечение, если коронавирус все же подтвердился, стоит дома, отмечает профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы», — также поделился советом с НСН медик.

Ранее о симптомах COVID-19, которые сигнализируют о необходимости отправляться в больницу, рассказывал врач и телеведущий Александр Мясников . В качестве примера он привел историю своего знакомого, который перестраховался и при небольшой температуре поспешил сделать компьютерную томографию. Последняя показала затемнение на легких, чем сильно напугала его. На деле же мужчина был абсолютно здоров.

Опираясь на этот опыт, Мясников подчеркнул — ехать в медучреждение стоит тем, у кого постепенно нарастают одышка и кашель. В противном случае больница, которая представляет собой «рассадник заразы», может оказаться причиной заражения суперинфекцией, лечить которую будет гораздо сложнее.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», — посоветовал он в эфире программы «Соловьев Live».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на 30 сентября пришелся очередной печальный рекорд — в стране от коронавируса умерли 177 человек, что стало наибольшим показателем с июля.

При этом наступление пика заболеваемости COVID-19 пока предсказать трудно. 29 сентября сценарии развития событий спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, при наиболее благоприятном развитии событий уровень заболеваемости и число летальных исходов начнут падать уже через неделю. При неблагоприятном — пик заболеваемости COVID-19 наступит лишь через два месяца.

«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — поделился он мнением с РИА «Новости».

Тем не менее повторно вводить режим самоизоляции не имеет никакого смысла, уверен Тавадян: 80% россиян не смогут соблюсти его — а именно эта цифра нужна для эффективности столь строгих мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, возвращение к строгим ограничениям приведет к экономическим потерям. Эксперт резюмировал, что масочный режим лучше подойдет к нынешней ситуации, чем уход на самоизоляцию.