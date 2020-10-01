Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Без теста: врачи назвали главную ошибку заболевших COVID-19 

Газета.Ru 2 часа назад
Медики Центра имени Гамалеи призвали пациентов с подозрением на коронавирус не заниматься самолечением — зачастую именно это становится их главной ошибкой. При проявлении симптомов COVID-19 следует вызвать на дом врача, который возьмет мазок и подтвердит либо опровергнет наметившийся диагноз. Однако в легком случае продолжать лечение все же стоит дома, предупреждают специалисты.
В Институте имени Гамалеи назвали главную ошибку пациентов, у которых проявляются симптомы коронавирусной инфекции — как оказалось, в большинстве случаев это самолечение. Поэтому при первых же признаках заболевания нужно вызывать врача на дом, заявил руководитель отделения микробиологии латентных инфекций Института Виктор Зуев в эфире Национальной службы новостей.

«Если вам стало худо или если вы не можете идти в поликлинику, то вызовите врача и послушайте, что он вам скажет. Не надо никогда заниматься самодеятельностью. Это самая большая ошибка для болеющего человека», — настаивает вирусолог.

Основной симптом, через который коронавирус дает о себе знать, — потеря обоняния. Тем не менее она может быть признаком заболевания как ОРВИ, так и гриппа. «Это все пневмотропные вирусы, поражающие дыхательную систему», — поясняет эксперт.
Ставки на новости: Количество выявленных случаев COVID-19 за сутки превысит отметку в 10 тысяч
Главное — разобраться, чем именно страдает пациент: для этого врач должен взять у него мазок из носа или глотки. Сделать это можно и в домашних условиях. При этом и продолжать лечение, если коронавирус все же подтвердился, стоит дома, отмечает профессор вирусологии Института имени Гамалеи Анатолий Альштейн.

«Конечно, большинство случаев коронавирусной инфекции лучше лечить в домашних условиях, обеспечив изоляцию, соответствующие лекарства. И только тяжелые случаи — это уже для больницы», — также поделился советом с НСН медик.

Ранее о симптомах COVID-19, которые сигнализируют о необходимости отправляться в больницу, рассказывал врач и телеведущий Александр Мясников. В качестве примера он привел историю своего знакомого, который перестраховался и при небольшой температуре поспешил сделать компьютерную томографию. Последняя показала затемнение на легких, чем сильно напугала его. На деле же мужчина был абсолютно здоров.
Опираясь на этот опыт, Мясников подчеркнул — ехать в медучреждение стоит тем, у кого постепенно нарастают одышка и кашель. В противном случае больница, которая представляет собой «рассадник заразы», может оказаться причиной заражения суперинфекцией, лечить которую будет гораздо сложнее.

«Надо ехать, когда вы не можете подняться на второй этаж, не можете говорить без одышки. Когда она появляется рано, а не на седьмой день», — посоветовал он в эфире программы «Соловьев Live».

По данным оперативного штаба по борьбе с коронавирусом, в России на 30 сентября пришелся очередной печальный рекорд — в стране от коронавируса умерли 177 человек, что стало наибольшим показателем с июля.
При этом наступление пика заболеваемости COVID-19 пока предсказать трудно. 29 сентября сценарии развития событий спрогнозировал эксперт по статистике и моделированию Центра экономических исследований Агаси Тавадян. По его мнению, при наиболее благоприятном развитии событий уровень заболеваемости и число летальных исходов начнут падать уже через неделю. При неблагоприятном — пик заболеваемости COVID-19 наступит лишь через два месяца.

«Самый вероятный сценарий: пика Россия достигнет через две-три недели, в худшем случае пик случится в начале ноября», — поделился он мнением с РИА «Новости».

Тем не менее повторно вводить режим самоизоляции не имеет никакого смысла, уверен Тавадян: 80% россиян не смогут соблюсти его — а именно эта цифра нужна для эффективности столь строгих мер эпидемиологической безопасности. Кроме того, возвращение к строгим ограничениям приведет к экономическим потерям. Эксперт резюмировал, что масочный режим лучше подойдет к нынешней ситуации, чем уход на самоизоляцию.
Газета.Ru: последние новости
Адвокат Пашаев заявил, что не любит известность Адвокат Пашаев заявил, что не любит известность В Госдуме считают, что "дистанционка" в школах порождает неравенство В Госдуме считают, что "дистанционка" в школах порождает неравенство Познер назвал "идиотством" позицию Запада по российской вакцине Познер назвал "идиотством" позицию Запада по российской вакцине
Комментарии 7
Общество , Видео , Статьи , Виктор Зуев , Александр Мясников , РИА Новости
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Володин: «Навальный работает на спецслужбы Запада»
Володин: «Навальный работает на спецслужбы Запада»
Назван способ увеличить рост
Назван способ увеличить рост
Московские фонтаны выключат 10 октября
Московские фонтаны выключат 10 октября
Путин поздравил Чулпан Хаматову с юбилеем
Путин поздравил Чулпан Хаматову с юбилеем
Новости партнеров
Видео
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
00:20
Опубликовано видео обладательницы самых больших губ в мире
Общество
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
00:09
Крушение F-35B после столкновения с KC-130J попало на видео
Происшествия США
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
00:59
Окутанный густым туманом Челябинск попал на видео
Общество
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
01:14
Опубликовано видео ночных артиллерийских ударов армии Азербайджана
Конфликты В мире
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Крушение F-35B попало на видео
00:09
Крушение F-35B попало на видео
Армия В мире
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение