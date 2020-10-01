Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом 

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Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки на территории республики выявлено 93 случая новой коронавирусной инфекцией.

Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 30 случаев выявлены при скрининге здорового населения», — сообщил Аксёнов.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4657 случаев заболевания.

За сутки на полуострове на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 4 тыс. человек. Выздоровели 2857 пациентов.