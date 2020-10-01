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Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом 

RT на русском и ещё 1 1 час назад
Власти Крыма прокомментировали ситуацию с коронавирусом
Фото: РИА Новости
Глава Крыма Сергей Аксёнов заявил, что за минувшие сутки на территории республики выявлено 93 случая новой коронавирусной инфекцией.
Об этом сообщает РИА Новости Крым.

«53 из них выявлены при обращении за медицинской помощью, 10 — среди контактных по ранее зарегистрированным случаям, 30 случаев выявлены при скрининге здорового населения», — сообщил Аксёнов.

Всего с начала пандемии в Крыму зарегистрировано 4657 случаев заболевания.
За сутки на полуострове на новую коронавирусную инфекцию обследовали более 4 тыс. человек. Выздоровели 2857 пациентов.
Ранее губернатор Московской области Андрей Воробьёв в беседе с телеканалом «360» прокомментировал ситуацию с лекарственным обеспечением и увеличением коечного фонда в стационарах региона для инфицированных коронавирусом больных.
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Общество , Андрей Воробьев , Сергей Аксенов , Республика Крым
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