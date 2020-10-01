В России появится министерство счастья

Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края.