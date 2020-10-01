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На Камчатке создадут министерство счастья

РИА Новостииещё 7
1 час назад
Губернатор Камчатки Владимир Солодов заявил, что в регионе будет создано министерство счастья - министерство социального благополучия и семейной политики, сообщает правительство региона.
В России появится министерство счастья
Фото: РИА НовостиРИА Новости
"Я сейчас провожу реформу органов власти Камчатского края, и мы приняли решение создать министерство счастья. Официально полное его название — министерство социального благополучия и семейной политики, но сокращённо это именно про счастье. Мне важно этот переход осуществить, уйти от "министерства обиженных и обездоленных", - сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.
По его словам, власти продолжат заниматься людьми, находящимися в сложной ситуации.
"Но нам нужно их сделать благополучными, счастливыми, заниматься не просто решением проблем, которые наболели, а тем, чтобы люди были благополучными", — заявил Солодов.
Набравший на выборах главы региона 13 сентября 80,51% голосов Владимир Солодов 21 сентября вступил в должность губернатора. Он запустил реформу структуры правительства региона, которая сократит общее число органов исполнительной власти с 37 до 31. В крае уже сменились два вице-губернатора, министры здравоохранения и культуры, а также зампред правительства Камчатского края.
Общество,Владимир Солодов,Камчатский Край,
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