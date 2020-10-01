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Школьников могут обязать сдавать ЕГЭ в 10-м классе 

Артём Кульша 50 минут назад
Школьников могут обязать сдавать ЕГЭ в 10-м классе
Фото: ТАСС
Общественный совет при Рособрнадзоре рекомендовал федеральной службе вернуть возможность досрочной сдачи ЕГЭ в 10-м классе. Об этом сообщает «Коммерсант».
На протяжении нескольких предыдущих лет, как сообщал «Рамблер», возможность досрочной сдачи единого государственного экзамена в 10-м классе была. Школьникам было необходимо официально завершить прохождение программы по предмету и подать заявление. В 2020-м такая возможность была отменена из-за пандемии коронавирусной инфекции с целью снижения числа сдающих экзамены.
30 сентября председатель общественного совета при Рособрнадзоре ректор МГПУ Игорь Реморенко подписал протокол заседания совета, в котором содержится предложение вернуть практику досрочной сдачи ЕГЭ в 10-м классе. Он рассказал «Коммерсанту», что в совет поступило множество соответствующих обращений.
Помимо возвращения «досрочки», совет при Рособрнадзоре предлагает позволить участникам экзаменов использовать беруши, а также ввести режим тишины во время ЕГЭ — законодательно ограничить стройки, погрузочные работы и движение шумного транспорта возле пунктов проведения экзаменов.
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Общество , Игорь Реморенко , Рособрнадзор
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