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Учёный рассказал подробности испытания вакцины от коронавируса 

RT на русском 1 час назад
Раскрыты детали испытания вакцины от коронавируса
Фото: РИА Новости
Добровольцы, которые участвуют в испытаниях вакцины от коронавируса «Спутник V», не знают, что им вводят — вакцину или плацебо, сообщил директор центра Гамалеи Александр Гинцбург.

«Никто не знает, знает только компьютер, который все зашифровал. Человеку присваивается код», — цитирует РИА Новости Гинцбурга.

По его словам, с помощью этого кода исключается возможность введения человека один раз вакцины, а второй раз — плацебо и наоборот.
Добровольцы узнают, что им вводили после завершения испытаний.
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Ранее стало известно, что интерес к российской вакцине от коронавирусной инфекции COVID-19 «Спутник V» выразили более 40 государств.
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Общество , Александр Гинцбург , РИА Новости
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