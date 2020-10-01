Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Люди раскрыли самые жуткие и необъяснимые моменты из жизни 

Lenta.ru 24 минуты назад
Люди раскрыли самые жуткие моменты из жизни
Фото: Westend61 RF / Andrés Benitez / Diomedia
Обсуждение начал пользователь Reddit с ником Circumventtheman. В треде юзеры вспомнили как истории из детства, так и из уже взрослой жизни.
Автор публикации спросил о самом необычном воспоминании из прошлого, невзирая на отношение к оккультизму и сверхъестественному. Так, Fatal_Error87 вспомнил, как в возрасте 10-12 лет просыпался рано утром и один ходил в подвал, чтобы смотреть телевизор или сидеть за компьютером. По словам пользователя, он не включал свет и вокруг было темно, но иногда во время спуска по лестнице он замечал вспышку от старого телевизора, будто его кто-то только что выключил.
По словам MAAOR, после смерти матери он переделал ее комнату. Женщина увлекалась рисованием, поэтому на стены он повесил несколько ее картин. Юзер утверждает, что повесив одну из работ в рамку и обернувшись на выходе из помещения, он увидел образ матери, сидящей на краю кровати.

«Улыбалась и была крайне счастливой. Она повернулась ко мне и по губам я прочитал слово "спасибо", а затем исчезла», — уверяет он.

Пользовательница passesopenwindows рассказала, что однажды во время проживания в старом двухэтажном доме поздней ночью услышала шаги на лестнице и в коридоре. Она разбудила мужа, который подтвердил, что тоже слышит звуки. Пара не решилась лично проверить жилище, а вызвала полицию. Сотрудники заверили, что все двери и окна были заперты изнутри, а вокруг дома не было никаких следов, подтверждающих, что в дом кто-либо заходил.
Юзер Grohmannsk1 вспомнил, как проснулся посреди ночи и увидел пожилую женщину, со злобой смотревшую на него.

«Я закрыл глаза, укрылся одеялом и затем посмотрел в ту сторону снова — ее уже не было», — пояснил он.

Автор комментария допускает, что это было лишь его воображение, но отметил, что старушка выглядела реалистично.
А ItsExistential1 сообщил, что однажды стал свидетелем того, как 12-летний мальчик имел несколько личностей. По словам пользователя, у подростка изменился взгляд, голос, движения тела. Эта личность была куда агрессивнее той, с которой он обычно общался. Всего тред набрал более тысячи лайков и почти 800 комментариев.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Последние новости
Ереван обвинил Баку в передаче Турции управления воздушной операцией в Карабахе Ереван обвинил Баку в передаче Турции управления воздушной операцией в Карабахе Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Россия ответила на заявления Германии в связи с Навальным Россия ответила на заявления Германии в связи с Навальным
Комментарии
Общество , Интернет
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Финляндия отреагировала на решение Путина по древесине
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
Разоблачение Клинтон разведкой РФ вызвало скандал в США
На руке Байдена во время дебатов заметили катетер
На руке Байдена во время дебатов заметили катетер
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Почему провалился «азербайджанский блицкриг» в Карабахе
Видео
Учения артиллеристов попали на видео
01:24
Учения артиллеристов попали на видео
Армия
Выход нового корвета на испытания попал на видео
00:47
Выход нового корвета на испытания попал на видео
Армия
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
00:56
Байден оскорбил Трампа и попал на видео
Политика
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
02:54
Турецкие истребители над Карабахом попали на видео
Армия
Опубликовано видео потопа в Керчи
01:05
Опубликовано видео потопа в Керчи
Происшествия
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение