Люди раскрыли самые жуткие моменты из жизни

Обсуждение начал пользователь Reddit с ником Circumventtheman. В треде юзеры вспомнили как истории из детства, так и из уже взрослой жизни.

Автор публикации спросил о самом необычном воспоминании из прошлого, невзирая на отношение к оккультизму и сверхъестественному. Так, Fatal_Error87 вспомнил, как в возрасте 10-12 лет просыпался рано утром и один ходил в подвал, чтобы смотреть телевизор или сидеть за компьютером. По словам пользователя, он не включал свет и вокруг было темно, но иногда во время спуска по лестнице он замечал вспышку от старого телевизора, будто его кто-то только что выключил.

По словам MAAOR, после смерти матери он переделал ее комнату. Женщина увлекалась рисованием, поэтому на стены он повесил несколько ее картин. Юзер утверждает, что повесив одну из работ в рамку и обернувшись на выходе из помещения, он увидел образ матери, сидящей на краю кровати.

«Улыбалась и была крайне счастливой. Она повернулась ко мне и по губам я прочитал слово "спасибо", а затем исчезла», — уверяет он.

Пользовательница passesopenwindows рассказала, что однажды во время проживания в старом двухэтажном доме поздней ночью услышала шаги на лестнице и в коридоре. Она разбудила мужа, который подтвердил, что тоже слышит звуки. Пара не решилась лично проверить жилище, а вызвала полицию. Сотрудники заверили, что все двери и окна были заперты изнутри, а вокруг дома не было никаких следов, подтверждающих, что в дом кто-либо заходил.

Юзер Grohmannsk1 вспомнил, как проснулся посреди ночи и увидел пожилую женщину, со злобой смотревшую на него.

«Я закрыл глаза, укрылся одеялом и затем посмотрел в ту сторону снова — ее уже не было», — пояснил он.

Автор комментария допускает, что это было лишь его воображение, но отметил, что старушка выглядела реалистично.

А ItsExistential1 сообщил, что однажды стал свидетелем того, как 12-летний мальчик имел несколько личностей. По словам пользователя, у подростка изменился взгляд, голос, движения тела. Эта личность была куда агрессивнее той, с которой он обычно общался. Всего тред набрал более тысячи лайков и почти 800 комментариев.