Вассерман вмешался в скандал на «Что? Где? Когда?»

Публицист и эрудит Анатолий Вассерман встал на сторону редакторов телепрограммы «Что? Где? Когда?» в скандале с вопросом о ноже и луке на первой игре осенней серии.

Речь идёт о первом же вопросе первой игры осенней серии 27 сентября. Знатокам предложили угадать, при взаимодействии каких предметов, находящихся в чёрном ящике, происходит превращение аминокислот в пропенсульфеновую кислоту. Знатоки не смогли ответить на этот вопрос. В чёрном ящике оказались нож и луковица, а ведущий Борис Крюк пояснил, что такая химическая реакция происходит при нарезании лука.

Затем пользователи «Пикабу» уличили редакторов программы в непрофессионализме. Они заметили, что такая реакция не может быть запущена при взаимодействии ножа и лука, а в вопросе были перепутаны названия химических элементов.

Анатолий Вассерман в комментарии «Царьграду» заметил, что ему жаль знатоков, попавших в такую ситуацию. Вместе с тем эксперт не склонен считать редакцию программы ответственной за ошибку, так как они «тоже люди, тоже знают не всё».

NEWS.ru ранее уже сообщал о том, как пользователи «Пикабу» заметили неточность в вопросе, вызвавшем столько обсуждений в Сети.