Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

Вассерман поддержал редакторов «Что? Где? Когда?» в скандале с ножом 

News.ru 42 минуты назад
Вассерман вмешался в скандал на «Что? Где? Когда?»
Фото: «Что? Где? Когда?»/«ВКонтакте»
Публицист и эрудит Анатолий Вассерман встал на сторону редакторов телепрограммы «Что? Где? Когда?» в скандале с вопросом о ноже и луке на первой игре осенней серии.
Речь идёт о первом же вопросе первой игры осенней серии 27 сентября. Знатокам предложили угадать, при взаимодействии каких предметов, находящихся в чёрном ящике, происходит превращение аминокислот в пропенсульфеновую кислоту. Знатоки не смогли ответить на этот вопрос. В чёрном ящике оказались нож и луковица, а ведущий Борис Крюк пояснил, что такая химическая реакция происходит при нарезании лука.
Затем пользователи «Пикабу» уличили редакторов программы в непрофессионализме. Они заметили, что такая реакция не может быть запущена при взаимодействии ножа и лука, а в вопросе были перепутаны названия химических элементов.
Анатолий Вассерман в комментарии «Царьграду» заметил, что ему жаль знатоков, попавших в такую ситуацию. Вместе с тем эксперт не склонен считать редакцию программы ответственной за ошибку, так как они «тоже люди, тоже знают не всё».
NEWS.ru ранее уже сообщал о том, как пользователи «Пикабу» заметили неточность в вопросе, вызвавшем столько обсуждений в Сети.
Кроме этого, клуб в последние месяцы сотрясали и другие скандалы. В июле пять объединений, входящих в Международную ассоциацию клубов (МАК) «Что? Где? Когда?», направили открытое письмо в адрес правления организации с просьбой отстранить от мероприятий с участием детей знатока Михаила Скипского.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
News.ru: последние новости
Россияне назвали самую любимую картину «Мосфильма» Россияне назвали самую любимую картину «Мосфильма» Микробиолог назвал главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян Микробиолог назвал главную ошибку заразившихся COVID-19 россиян Дирижёр Юрий Башмет с женой госпитализированы в Москве Дирижёр Юрий Башмет с женой госпитализированы в Москве
Комментарии 2
Общество , Анатолий Вассерман , Михаил Скипский , Борис Крюк , Межгосударственный авиационный комитет , Царьград ТВ
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
США отреагировали на смерть представителя в Киеве
США отреагировали на смерть представителя в Киеве
США отказались от санкций против Лукашенко
США отказались от санкций против Лукашенко
Трампа попросили расследовать дело Навального
Трампа попросили расследовать дело Навального
Раскрыты новые детали гибели Конкиной
Раскрыты новые детали гибели Конкиной
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение