С 1 октября в стране вступают в силу новые правила и законы. Заканчивается действие упрощенного оформления и получения целого ряда социальных выплат. Индексируются зарплаты бюджетника. Вводится обязательная маркировка духов. О ключевых октябрьских изменениях — в материале ПРАЙМ.

ИНДЕКСАЦИЯ ЗАРПЛАТ И МРОТ

С 1 октября на 3% проиндексируют зарплаты работников федеральных казенных, бюджетных и автономных учреждений. Мера также коснется сотрудников федеральных госорганов и гражданских служащих военных частей. Также будут повышены должностные оклады судей Конституционного суда Российской Федерации , Верховного суда, федеральных судов общей юрисдикции и федеральных арбитражных судов. На столько же увеличиваются оклады мировых судей субъектов Федерации.

Кроме того, москвичам с 1 октября увеличат минимальный размер оплаты труда (МРОТ) на 166 рублей до 20 361 рубля. Изменение МРОТ связано с увеличением столичного прожиточного минимума трудоспособных граждан.

ПЕНСИОННЫЕ ИЗМЕНЕНИЯ

МЧС, С 1 октября пенсии индексируют на 3% бывшим военнослужащим, сотрудникам полиции, Росгвардии ФСИН и других структур.

Перевод пенсий россиян на карту "Мир", который ожидался с 1 октября, продлен до конца текущего года. За это время банки должны обеспечить картами всех, для кого это необходимо. Возможность получения пенсий прочими способами — наличными или на банковский счет, к которому не привязана карта — останется неизменной. До конца года продлен и перевод на карту "Мир" выплат безработным и детских пособий.

В МОСКВЕ СНОВА УДАЛЕНКА

Работодателям в Москве рекомендовано перевести как можно больше сотрудников на удаленную работу. Ужесточение мер последовало за новым всплеском заболеваемости в столице. Так, например, "Почта России" объявила о том, что с первого числа вводит обязательный режим удаленной работы. В офисе одновременно смогут находиться не более 10% сотрудников.

Кроме того, москвичам 65 лет и старше рекомендуют с 1 октября перейти на "удаленку" и отказаться от общественного транспорта.

ВОЗВРАЩЕНИЕ К ПРАВИЛАМ

А вот упрощенный порядок оформления и получения целого ряда социальных доплат, введенный властями из-за пандемии коронавируса, уходит в прошлое. Это была временная мера, которая перестаёт действовать 1 октября. В частности, это коснется правил получения пособий на детей, получения льгот на оплату услуг ЖКХ, получения инвалидности и пенсий.

Кроме того, с 1 октября размер пособий безработным и предпринимателям вернется к докарантинному. В период пандемии были установлены повышенные размеры таких выплат, теперь это отменят.

СТРАХОВАНИЕ ВКЛАДОВ

С 1 октября будет увеличена сумма страхования вкладов физлиц в банках. Вступающий с этого дня в силу федеральный закон предоставляет отдельным категориям россиян право на получение страхового возмещения, превышающего стандартные 1,4 млн рублей. При этом оно не может быть больше 10 млн рублей.

Это касается тех, кто имеет на вкладах деньги от получения наследства, продажи недвижимости. Разумеется, владелец такого вклада должен иметь подтверждающие документы.

На увеличенную страховку можно надеяться, если есть социальные выплаты, гранды или субсидии. Кроме того, закон коснется специальных депозитов, что предназначаются для средств фонда капитального ремонта.

КАКИЕ СТРАНЫ ОТКРЫВАЮТСЯ

С 1 октября открывается для международного туризма Узбекистан. Пассажиры, прилетающие в страну из "красной" зоны, куда входит и Россия, должны предъявить на пограничных пунктах справку об отрицательном ПЦР-тесте на коронавирус. Индивидуальным туристам придется заполнить анкету на обязательную двухнедельную самоизоляцию и провести 14 дней на карантине.

ОБЯЗАТЕЛЬНАЯ МАРКИРОВКА