Умерла Марина Лузгина

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Киностудия "Мосфильм" лишилась второго режиссера. Не стало Марины Лузгиной. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет, сообщает телеканал "360".

О кончине Лузгиной сообщили в Союзе кинематографистов России , выразив соболезнования родным и близким режиссера.

"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги второго режиссера Марины Георгиевны Лузгиной", — отмечено в некрологе.