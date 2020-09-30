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Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина 

Газета.Ru 44 минуты назад
Умерла Марина Лузгина
Фото: Public domain
Киностудия "Мосфильм" лишилась второго режиссера. Не стало Марины Лузгиной. Она ушла из жизни в возрасте 75 лет, сообщает телеканал "360".
О кончине Лузгиной сообщили в Союзе кинематографистов России, выразив соболезнования родным и близким режиссера.

"На 76-м году жизни не стало нашего друга и коллеги второго режиссера Марины Георгиевны Лузгиной", — отмечено в некрологе.

Лузгина в 1968 году окончила Высшее театральное училище имени Б. В. Щукина по специальности "режиссура". На "Мосфильм" она пришла в 1969-м. Лузгиной довелось работать с режиссерами Саввой Кулишем, Владимиром Фокиным, Александром Стефановичем, Александром Майоровым, Андреем Добровольским, Тиграном Кеосаяном и другими.
Последней ее работой в кино стал сценарий к документальному фильму "Я убегаю на фронт", вышедшему в 2020 года. Лузгина написала его в соавторстве с отцом Георгием Натансоном.
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