Кузнецова рассказала о розыске российских детей в Ираке

Уполномоченный по правам ребенка в Российской Федерации Анна Кузнецова рассказала о работе по розыску российских детей в иракском Мосуле. Об этом сообщает РЕН ТВ.

Напомним, что работа по возвращению в Россию детей, находящихся на территории Сирии и Ирака, началась летом 2017 года. На данный момент уже возвращены 197 российских детей.