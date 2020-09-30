Турки приняли Биковича за наемника в Армении 

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27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.

Некоторое время спустя турецкое издание Derin Dusunce сообщило в твиттере, что в Армении был замечен сербский наемник, и проиллюстрировало новость фотографией Биковича.

«WTF (что за черт. — Прим. ред.)», — прокомментировал актер.

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В настоящее время оба твита недоступны для просмотра. Снимок, который опубликовало Derin Dusunce, является кадром со съемок фильма «Кошаре» про Косовскую войну.