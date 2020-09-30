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Турки приняли Биковича за наемника в Армении 

Артём Кульша 1 час назад
Турки приняли Биковича за наемника в Армении
Фото: РИА Новости
Турецкое издание выдало актера Милоша Биковича за сербского наемника в Армении. Об этом сообщает «360».
27 сентября, как сообщал «Рамблер», Азербайджан и Армения обвинили друг друга в обстреле своих позиций, сообщили об ответных обстрелах, ввели военное положение и объявили частичную мобилизацию.
Некоторое время спустя турецкое издание Derin Dusunce сообщило в твиттере, что в Армении был замечен сербский наемник, и проиллюстрировало новость фотографией Биковича.

«WTF (что за черт. — Прим. ред.)», — прокомментировал актер.

соцсети
В настоящее время оба твита недоступны для просмотра. Снимок, который опубликовало Derin Dusunce, является кадром со съемок фильма «Кошаре» про Косовскую войну.
Вчера Министерство обороны Армении сообщило, что истребитель F-16 Военно-воздушных сил Турции сбил армянский истребитель Су-25. Власти Азербайджана опровергли это. Сегодня азербайджанское Минобороны сообщило, что в ходе вчерашних боев военнослужащие Азербайджана вывели из строя зенитный ракетный комплекс С-300 Вооруженных сил Армении. Последние это опровергли.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Комментарии
Общество , Милош Бикович , Министерство обороны , Азербайджан , Армения
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