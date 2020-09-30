«Есть, что показать»: Баширов о съемках голым 

Актер Александр Баширов в эфире программы «Судьба человека» рассказал, как в студенчестве вышел на сцену голым, играя Мефистофеля из «Фауста» Гёте. Артист признался, что ему понравилось, поскольку ему «есть, что показать».

Баширов признался, что оригинальное предложение поступило к нему на втором курсе режиссерского факультета ВГИКа. Педагоги поставили перед студентами задаче отыграть сцену из «Фауста» с появлением пуделя. Актеру досталась роль Мефистофеля. Чтобы эпизод был максимально не похож на работы сокурсников, режиссер предложила Баширову раздеться догола.

«Я не знал, что все действо будет проходить на кафедре. Я разделся, вышел голым на сцену, и это был шок. А мне понравилось, потому что есть, что показать», — отметил артист.

После скандально постановки на кафедре всерьез обсуждали вопрос об отчислении Баширова. Однако впоследствии ему позволили доучиться, поскольку выяснили, что инициатива исходила от режиссера. Девушка по имени Мария, как оказалось, была страстно увлечена Башировым. У них даже был роман, который так и не закончился свадьбой, отметил Баширов.