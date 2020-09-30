«Шикарная» остановка в тюменской глуши поразила россиян 

В Тюменской глуши установили новую остановку общественного транспорта. На реконструкцию планировали потратить три миллиона рублей, а сооружение обещали сделать «шикарным». Россияне были поражены результатом. Об этом сообщает «Аргументы недели».

Остановка появилась на улице М. Бабушева. Ее сделали из обычного профнастила зеленого цвета, а внутри прикрепили одну деревянную скамейку. «Подъем» выяснил, что о ремонте асфальта и строительстве остановки в марте 2020 года объявил глава Чикчинского МО Раис Аминов. Он написал об этом в местном Интернет-сообществе.

Жители обсудили завершение строительства в Интернете. Один из них прокомментировал ситуацию фразой из песни Владимира Высоцкого — «Где деньги, Зин?». Журналисты «Подъема» попытались поговорить с чиновником, но он отказался от комментариев и не уточнил, на что пошли средства, выделенные на реконструкцию остановки.

В сентябре 2020 года новыми остановками оказались недовольны жители Омска. Сооружения разместили слишком близко к крыльцу кофейни и преградили вход в помещение. Конструкции также заняли большую часть пешеходной зоны. В результате горожанам пришлось ожидать общественный транспорт на маленьком участке.