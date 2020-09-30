Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

«Шикарная» остановка в тюменской глуши поразила россиян 

Lenta.ru и ещё 1 14 минут назад
«Шикарная» остановка в тюменской глуши поразила россиян
Фото: страница «Наш Столичный | Тюменский район» во «ВКонтакте»
В Тюменской глуши установили новую остановку общественного транспорта. На реконструкцию планировали потратить три миллиона рублей, а сооружение обещали сделать «шикарным». Россияне были поражены результатом. Об этом сообщает «Аргументы недели».
Остановка появилась на улице М. Бабушева. Ее сделали из обычного профнастила зеленого цвета, а внутри прикрепили одну деревянную скамейку. «Подъем» выяснил, что о ремонте асфальта и строительстве остановки в марте 2020 года объявил глава Чикчинского МО Раис Аминов. Он написал об этом в местном Интернет-сообществе.
Жители обсудили завершение строительства в Интернете. Один из них прокомментировал ситуацию фразой из песни Владимира Высоцкого — «Где деньги, Зин?». Журналисты «Подъема» попытались поговорить с чиновником, но он отказался от комментариев и не уточнил, на что пошли средства, выделенные на реконструкцию остановки.
В сентябре 2020 года новыми остановками оказались недовольны жители Омска. Сооружения разместили слишком близко к крыльцу кофейни и преградили вход в помещение. Конструкции также заняли большую часть пешеходной зоны. В результате горожанам пришлось ожидать общественный транспорт на маленьком участке.
Видео дня. 50 000 литров вина утекло из цистерны с завода на улицу
Последние новости
Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Российская соцсеть запустила кампанию для поддержки людей с аутизмом Названы самые опасные виды рака в России Названы самые опасные виды рака в России Курс рубля укрепился Курс рубля укрепился
Комментарии
Общество
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
«Трясло»: актриса об откровенной сцене с Харламовым
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Появилось видео сравнения армий Еревана и Баку
Видео
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
04:09
Доцент Соколов угрожал убить и закопать свою любовницу
Происшествия Криминал
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
00:09
Сбежавших из колонии строгого режима заключенных поймали
Происшествия
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
00:24
Певица Зара пережила жесткую посадку самолета
Происшествия Шоу-бизнес
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
00:36
Опубликовано видео испытаний ранца парамедика
В мире
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
02:19
Опубликовано видео подробностей убийства жены депутатом
Происшествия Криминал
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
00:24
Уничтожение колонны с боеприпасами Азербайджана попало на видео
Конфликты В мире
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
01:29
Опубликовано видео работы расчета РЛС «Небо-М»
Армия
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
02:24
Боксёрша вызвала Бузову на бой и попала на видео
Шоу-бизнес
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
04:12
Новая проповедь патриарха Кирилла попала на видео
Общество
Путин высказался о карантине и попал на видео
02:15
Путин высказался о карантине и попал на видео
Политика
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение