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Соловьёв накричал на редакторов за ошибку с флагами Азербайджана и Армении 

News.ru 1 час назад
Соловьёв накричал на редакторов за ошибку с флагами
Фото: globallookpress.com
Телеведущий Владимир Соловьёв в эфире своего шоу «Соловьёв LIVE» на YouYube накричал на своих редакторов, которые перепутали флаги Азербайджана и Армении.
Журналист комментировал видеозапись, которая была сделана возле военного комиссариата Ясамальского района Баку. Однако в подготовленном для него тексте редакторы написали, что кадры сняты у военкомата в Армении. Соловьёв начал говорить, что армянский народ воспринимает войну на территории Нагорного Карабаха как «нечто экзистенциальное», когда вдруг заметил флаг Азербайджана, который держат собравшиеся у комиссариата аплодирующие солдатам люди.
После этого ведущий рассердился и принялся орать на своих сотрудников.

Это не ошибка, это гораздо хуже, чем ошибка. Вы что, с ума сошли? Когда такие напряжённые отношения, когда каждое слово может вести… И вы себе позволяете такие ошибки? Вы совсем обезумели? У вас было мало времени, чтобы подготовиться, выверить и смотреть, что вы даёте? У меня просто нет слов, чтобы сказать вам, что я о вас сейчас думаю, — кричал Соловьёв.

С утра 27 сентября в Нагорном Карабахе и со стороны Армении, и со стороны Азербайджана идут интенсивные обстрелы. Ереван и Баку обвиняют друг друга в нападениях и провокациях. Из обеих столиц регулярно поступают опровергающие друг друга сообщения о сбитой технике и военных потерях противника.
МИД РФ призывает стороны немедленно прекратить огонь. Накануне премьер-министр Армении Никол Пашинян звонил президентам РФ и Франции по поводу эскалации конфликта. Российский президент заявил Пашиняну, что в Кремле озабочены происходящим.
Что касается международного сообщества, то оно определяет принадлежность карабахских земель Азербайджану, но выступает за продолжение переговорного процесса и против любых попыток решения территориального спора силовым путём.
Как ранее писал NEWS.ru, президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что вывод Вооружённых сил Армении с территории Нагорного Карабаха является единственным условием Баку и если Ереван выполнит это условие, бои прекратятся.
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Комментарии 1
Общество , Ильхам Алиев , Никол Пашинян , Владимир Соловьев , МИД , Азербайджан , Армения , Баку
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