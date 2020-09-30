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Умер Валерий Шульжик 

Вероника Полынина 30 минут назад
Умер Валерий Шульжик
Фото: ТАСС
Детский писатель, драматург, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Владимир Шульжик умер в Москве в возрасте 81 года, передает РЕН ТВ.
Писатель скончался в одной из московских больниц после продолжительной болезни. В последнее время он не вставал с постели.
Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске.
Работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Писать Валерий Шульжик начал в 1959 году. Уже в 1963 году вышла его первая книга стихов «Два арбуза», затем вторая — «Веселый мастерок». Среди других произведений автора: повесть «Вот за тем поворотом…», книга рассказов «Бухта-Барахта», пьеса «Четвертый поросенок», по которой была снята серия мультфильмов о поросенке Фунтике, где он выступил также автором сценария.
«Рамблер» писал, что ранее в среду на 79-м году жизни умер американский певец Мак Дэвис. Дэвис стал известен как автор песен Элвиса Пресли In the Ghetto, A Little Less Conversation и Memories, прежде чем сам достиг первой строчки в Billboard Hot 100 с песней Baby, Don't Get Hooked on Me в 1971 году.
Комментарии
Общество , Элвис Пресли , Валерий Шульжик , РЕН ТВ , Москва
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