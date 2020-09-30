Умер Валерий Шульжик 

Детский писатель, драматург, автор сценария мультфильмов о поросенке Фунтике Владимир Шульжик умер в Москве в возрасте 81 года, передает РЕН ТВ

Писатель скончался в одной из московских больниц после продолжительной болезни. В последнее время он не вставал с постели.

Валерий Шульжик родился 27 июля 1939 года в Хабаровске.

Работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Писать Валерий Шульжик начал в 1959 году. Уже в 1963 году вышла его первая книга стихов «Два арбуза», затем вторая — «Веселый мастерок». Среди других произведений автора: повесть «Вот за тем поворотом…», книга рассказов «Бухта-Барахта», пьеса «Четвертый поросенок», по которой была снята серия мультфильмов о поросенке Фунтике, где он выступил также автором сценария.