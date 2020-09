Умер Валерий Шульжик 

Писатель скончался в одной из московских больниц после продолжительной болезни. В последнее время он не вставал с постели.

Работал матросом и рулевым на пароходе, театральным электриком, актером Краевого театра юного зрителя имени Ленинского комсомола. Писать Валерий Шульжик начал в 1959 году. Уже в 1963 году вышла его первая книга стихов «Два арбуза», затем вторая — «Веселый мастерок». Среди других произведений автора: повесть «Вот за тем поворотом…», книга рассказов «Бухта-Барахта», пьеса «Четвертый поросенок», по которой была снята серия мультфильмов о поросенке Фунтике, где он выступил также автором сценария.

