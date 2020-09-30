Минкульт поможет семье Баталова

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В ведомстве знают, что следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с недвижимостью и денежными средствами семьи Баталова.

"И делаем все возможное, чтоб помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", — сказала глава министерства Ольга Любимова.

По ее словам, в министерстве уверены, что следствие тщательно проверит и всесторонне изучит обстоятельства случившегося.

Ранее вдова и дочь Алексея Баталова заявили о том, что пострадали от рук мошенников.