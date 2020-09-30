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Минкульт поможет пострадавшей от мошенников семье Баталова 

Газета.Ru и ещё 1 24 минуты назад
Минкульт поможет семье Баталова
Фото: РИА Новости
Министерство культуры делает все необходимое для оказания помощи семье покойного актера Алексея Баталова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве знают, что следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с недвижимостью и денежными средствами семьи Баталова.

"И делаем все возможное, чтоб помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", — сказала глава министерства Ольга Любимова.

По ее словам, в министерстве уверены, что следствие тщательно проверит и всесторонне изучит обстоятельства случившегося.
Ранее вдова и дочь Алексея Баталова заявили о том, что пострадали от рук мошенников.
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Общество , Алексей Баталов , Ольга Любимова , Минкультуры , СКР , РИА Новости
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