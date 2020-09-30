Минкульт поможет семье Баталова

Министерство культуры делает все необходимое для оказания помощи семье покойного актера Алексея Баталова, передает РИА "Новости" со ссылкой на пресс-службу ведомства.
В ведомстве знают, что следственный комитет возбудил дело по факту мошенничества с недвижимостью и денежными средствами семьи Баталова.
"И делаем все возможное, чтоб помочь вдове и дочери поскорее разрешить проблему", — сказала глава министерства Ольга Любимова.
По ее словам, в министерстве уверены, что следствие тщательно проверит и всесторонне изучит обстоятельства случившегося.
Ранее вдова и дочь Алексея Баталова заявили о том, что пострадали от рук мошенников.