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Редакторы «Что? Где? Когда?» опозорились в прямом эфире

Артём Кульша
53 минуты назад
Редакторы телешоу «Что? Где? Когда?» пропустили в эфир некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно. Об этом сообщает «Царьград».
Редакторы «Что? Где? Когда?» опозорились в прямом эфире
Фото: FacebookFacebook
27 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялась первая игра осенней серии «Что? Где? Когда?». Первым знатокам был задан вопрос о том, какие предметы, вызывающие превращение неких аминокислот в 1-пропенсульфеновую кислоту, ее превращение в 1-сульфинилпропан при взаимодействии с ферментами и образование серной кислоты при взаимодействии 1-сульфинилпропана с некой жидкостью, находятся в черном ящике.
Знатоки не смогли ответить на вопрос, а в черном ящике оказались нож и луковица. По версии автора вопроса, подобная реакция происходит при резке лука.
Между тем пользователи Сети выразили уверенность, что телезритель задал некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно, так как, во-первых, перепутал 1-пропенсульфеновую и 1-пропансульфоновую кислоты, а серная кислота не может образовываться при растворении 1-пропансульфоновой кислоты в воде.
Общество,
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