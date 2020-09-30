Редакторы «Что? Где? Когда?» опозорились в прямом эфире

Редакторы телешоу «Что? Где? Когда?» пропустили в эфир некорректный вопрос, на который невозможно ответить правильно. Об этом сообщает «Царьград».

Фото: Facebook Facebook

27 сентября, как сообщал «Рамблер», состоялась первая игра осенней серии «Что? Где? Когда?». Первым знатокам был задан вопрос о том, какие предметы, вызывающие превращение неких аминокислот в 1-пропенсульфеновую кислоту, ее превращение в 1-сульфинилпропан при взаимодействии с ферментами и образование серной кислоты при взаимодействии 1-сульфинилпропана с некой жидкостью, находятся в черном ящике.

Знатоки не смогли ответить на вопрос, а в черном ящике оказались нож и луковица. По версии автора вопроса, подобная реакция происходит при резке лука.