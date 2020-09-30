Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатными симками

Пользование бесплатной анонимной сим-картой может привести к потере личных данных и денег с банковского счета. Об этом сообщает пресс-служба Роскачества.

Фото: РИА Новости РИА Новости

Согласно действующему законодательству, как сообщал «Рамблер», сим-карта должна быть зарегистрирована на конкретного человека, а согласно правилам операторов связи, контроль над номером имеет тот, на кого он оформлен.

Сим-карты, которые раздают на улицах бесплатно, могут быть зарегистрированы на того, кто их раздает, случайного человека из утекшей базы данных или несуществующего человека. Это грозит безвозвратной потерей сим-карты в любой момент вместе с деньгами, которые есть на счете.

Также истинный владелец сим-карты получит доступ к аккаунтам в социальных сетях и даже мобильному банку (и, следовательно, деньгам), если они были привязаны к номеру.