Россиян предупредили о мошенничестве с бесплатными симками

Пользование бесплатной анонимной сим-картой может привести к потере личных данных и денег с банковского счета. Об этом сообщает
пресс-служба Роскачества.
Согласно действующему законодательству, как сообщал «Рамблер», сим-карта должна быть зарегистрирована на конкретного человека, а согласно правилам операторов связи, контроль над номером имеет тот, на кого он оформлен.
Сим-карты, которые раздают на улицах бесплатно, могут быть зарегистрированы на того, кто их раздает, случайного человека из утекшей базы данных или несуществующего человека. Это грозит безвозвратной потерей сим-карты в любой момент вместе с деньгами, которые есть на счете.
Также истинный владелец сим-карты получит доступ к аккаунтам в социальных сетях и даже мобильному банку (и, следовательно, деньгам), если они были привязаны к номеру.
«Все эти риски необязательно должны реализоваться в жизни. Однако доверять анонимным сим-картам не стоит. Для регистрации на досках объявлений или одноразового использования они вполне могут сгодиться, но ни в коем случае не связывайте такой номер с аккаунтами, на которых есть ваша платежная и личная информация», — призвал заместитель руководителя Роскачества Илья Лоевский.