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Как «Новичок» рождает цензуру 

Деловая газета «Взгляд» 1 час назад
Смертельное отравление: как «Новичок» рождает цензуру
Фото: navalny/instagram.com
Грандиозная международная эпопея вокруг отравления или якобы отравления Алексея Навального стала настоящим испытанием для свободы слова. К сожалению, свобода слова это испытание пока не проходит. Главные и лучшие западные медиа просто повторяют официальные реляции Вашингтона, Лондона и Берлина. Диалог на эту тему — под строгим неофициальным запретом. То же самое касается тех изданий в родном отечестве, которые этим лучшим западным образцам пробуют подражать и которые принято относить к условному либеральному лагерю.
Главная декларируемая ценность этого лагеря — отсутствие единой догматики, плюрализм мнений, версий, позиций. Казалось бы, кейс с Навальным и веществами из системы «Новичок» — лучше место, где механику этих ценностей можно и нужно применить. Дело запутанное. Где и как был отравлен трибун российской оппозиции, непонятно.
Симптоматика очень спорна. Бутылка со следами отравляющего вещества тайно доставлена из Томска в Берлин весьма загадочным персонажем. Секрет самого вещества из группы «Новичок» доступен сегодня практически любому. Это означает, что отрабатываться должно несколько версий случившегося. Нормальная история и для журналистики, и для общественной дискуссии.
Однако этого не происходит. Версия в пионерлагере одна — отравили страшные российские спецслужбы. По причине их злобности. Доказательств это не требует.
Не допускается даже минимальное сомнение и малейшее отклонение от генеральной линии. Хороший пример — бывший советский боевой химик и один из соавторов «Новичка» Владимир Углев. В 1990-е годы он был активистом движения за разоружение, а сегодня стал большим поклонником Алексея Навального и непримиримым критиком Кремля.
В эфире телеканала «Дождь» Углев попытался всего лишь выдвинуть осторожную версию, что к отравлению мог быть причастен кто-то из близкого окружения Навального.
Сказать это химику, несмотря на всю его фронду и оппозиционность, не дали. Версия оказалась неудобной для «Дождя».

«От эксперта хотят слышать только то, что отвечает запросам тех, кто задаёт вопрос? Тогда это уже не независимый эксперт. Даже не знаю, как такового назвать», — возмущается ученый.

В итоге гипотеза химика Углева, в числе нескольких других, была озвучена в газете ВЗГЛЯД. На публикацию отреагировал сам отравленный, но уже выписанный к тому времени из клиники «Шарите» Навальный. Высказался он в том ключе, что, мол, слишком много версий различных озвучивается, а это — непорядок. Действительно непорядок: создатели «Новичка» хором пророчили летальный исход или, как минимум, инвалидность, но Алексею немецкие врачи прогнозируют «полное выздоровление». Пострадавший отделался легким испугом.
Тут мы, пожалуй, и подходим к самому содержательному и важному моменту. Условный «Дождь», а также целый сонм похожих СМИ, в диапазоне от «Радио Свобода» до «Новой газеты» или интернет-издания «Проект», мгновенно потеряли всякую плюралистичность, как только дело коснулась ситуации вокруг Навального. Они послушно, без колебаний, без критики и лишних вопросов приняли ту версию, которую им предложили в окружении политика. По факту казус «Новичка» привел к рождению цензуры. Второй раз после Скрипалей.
Конечно, речь не идет о какой-то специально организованной цензуре, о работе цензурных комитетов оппозиции. Ситуация проще, но и гораздо страшнее. Исходя из политической целесообразности и политических симпатий люди сами отказываются от собственных стержневых ценностей. Более того, они пытаются всеми доступными средствами навязать этот отказ другим.
Отныне думать по поводу дела Навального можно только в одном направлении. Любые сомнения будут немедленно караться. Так, оппозиционер и координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов позволил себе просто перечислить возможные версии отравления Навального и усомниться в том, что отравление выгодно Кремлю. Удальцов моментально получил словесную оплеуху от Ильи Яшина, который, кстати, на полном серьезе определяет себя, как либерала и демократа, и оказался Удальцов не соратником по объединённой оппозиции, а «подлецом», «лжецом» и «манипулятором». Немедленно расписаться в своем презрении к Удальцову поспешили главный редактор журнала The New Times Евгения Альбац, хэдлайнер Би-Би-Си Маша Слоним, публицист «Немецкой волны» Федор Крашенниников и многие другие.
Таким образом понимаемые «свобода слова» и «либерализм» — ложные. К счастью, их носители не находятся у власти. К несчастью, они просто маниакально хотят эту власть заполучить. И если у них это получится, то цензура, которую они сейчас подпитывают из частных и общественных институций, получит государственную поддержку.
Приход к власти таких «либералов» окончательно погубит либерализм в России. На этот раз отравление будет смертельным.
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Общество , Статьи , Евгения Альбац , Сергей Удальцов , Алексей Навальный , Илья Яшин , Владимир Углев , The New Times , Деловая газета "Взгляд" , радио "Свобода" , Томск
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