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«Русский Хатико» из Приморья обрел новый дом 

РИА Новости и ещё 1 1 час назад
«Русский Хатико» обрел новый дом
Фото: РИА Новости
Собака, которая две недели ждала бросившего ее хозяина на железнодорожной платформе в селе Тигровое в Приморье, обрела новый дом, рассказала РИА Новости местная жительница Елена Никитина.
На белого пса, который сидел возле будки на платформе, обратили внимание 11 сентября. Как рассказала Никитина, многие селяне стали подкармливать животное. Жители переживали за судьбу собаки, которую прозвали "русский Хатико", хозяина для верного пса решили искать через соцсети.

"Нашли ему дом, новая хозяйка дала имя собаке — Верный", — сообщила Никитина.

Она добавила, что местная жительница, взявшая собаку, не хочет афишировать имя и фамилию, но сказала, что "никому собаку не отдаст", даже если вернется бросивший пса хозяин.
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Общество , Елена Никитина , РИА Новости
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