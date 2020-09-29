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Ученый рассказал, кто не может быть переносчиком коронавируса 

Парламентская газета и ещё 4 1 час назад
Ученый рассказал, кто не может быть переносчиком COVID
Фото: PIXABAY.COM
Директор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург в эфире радиостанции «Вести ФМ» во вторник сообщил, что правильно привитый от коронавируса человек не может быть переносчиком вируса.

«Привитый человек, если он правильно привит и у него образовались вируснейтрализующие антитела в определенном количестве, он не будет никогда переносчиком инфекции. Если он не ответил на вакцину по какой-то причине, это небольшая категория (людей), обычно бывает 5-10%, то можно считать, что хотя он и прививался, но не стал привитым, то такой человек, безусловно, может быть переносчиком инфекции», — сказал ученый.

При этом он призвал с осторожностью относиться к вакцинации людям с хроническими аутоиммунными заболеваниями. Чтобы исключить обострения заболеваний, Гинцбург рекомендовал проконсультироваться у врача, который наблюдает человека, или иммунолога.
Ранее Александр Гинцбург заявил, что рост числа заразившихся коронавирусом в России связан с транспортными потоками, нехваткой витамина D и «большей восприимчивостью осенью».
За минувшие сутки в 83 регионах России выявили 8 232 новых случая коронавирусной инфекции, из них 27,6 процента не имели клинических проявлений болезни. Всего в стране зарегистрировано 1 167 805 случаев заражения.
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Общество , Александр Гинцбург , Вести ФМ
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