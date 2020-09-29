В России заметили рост спроса на маски 

Два крупных интернет-магазина обнаружили увеличение спроса на индивидуальные средства защиты от коронавируса.

Сообщается, что в несколько раз больше стало заказов на одноразовые маски. Также вырос спрос на перчатки и антисептики — они следуют за масками по количеству приобретений.

Однако аптеки готовы к ажиотажу вокруг средств индивидуальной защиты. Руководитель сети аптек Надежда Белова отметила, что в распоряжении ее предприятия масок имеется в достаточном количестве.

"У нас маски в достаточном количестве находятся, так что ситуации как в первую волну весной изначально — у нас не ожидается", — заверила Белова.

Она добавила, что обычно осенью растет спрос на витамины, противовирусные средства и таблетки от кашля. Однако, помимо масок, люди стали чаще покупать антисептики. Технический директор компании по производству антисептиков Леонид Чехонадских рассказал, что из-за пандемии производство пришлось увеличивать в пять раз.

"Летом спрос стал понемногу падать. Но к докризисному уровню мы еще пока не вернулись. Антисептики остаются очень востребованным товаром. И я, думаю, так будет еще несколько месяцев", — отметил Чехонадских.

О росте спроса на средства индивидуальной защиты свидетельствуют и данные ритейлеров. Так, за прошлую неделю маски стали продаваться на 62% лучше, антисептики — на 81%, одноразовые перчатки — на 124%. В Московской области рост еще больше: спрос на антисептики увеличился на 177%, на маски и перчатки — на 300%.

Маркетолог Павел Усадский отметил, что ситуация с очередями, которые возникали весной за средствами индивидуальной защиты, снова может повториться.

"Следовательно, коммерция не откажет себе в удовольствии повысить маржу и ценник на средства защиты. И этот рост будет прямо пропорционален спросу", — отметил Усадский.

Ситуация с масками и перчатками действительно усложняется. В некоторых аптеках товар быстро разлетается, а цены на него растут. Сообщается, что наиболее выгодный и надежный способ избежать дефицита — купить средства индивидуальной защиты в метро. Также маски и перчатки продаются в торговых центрах.

Роспотребнадзор напомнил, что ношение средств индивидуальной защиты обязательно в общественном транспорте. Кроме того, эпидемиологи отметили, что наличие маски и перчаток позволит сдержать вторую волну коронавируса.

За последние сутки в России обнаружили 8 232 новых случая коронавирусной инфекции. 2 300 заболевших COVID-19 зафиксировали в Москве. Сообщалось, что в столице также растет число госпитализаций — за минувшие 24 часа в больницы поступили 969 человек.