Ширвиндт ответил Собянину на призыв сидеть дома

А вообще, конечно, сейчас ничего не поймешь, — признался Александр Анатольевич. — Например, говорят: зрителям нужно во время спектакля сидеть в масках. И мы их предупреждаем об этом. Но это же физически трудно — просидеть в зале несколько часов в маской на лице! Или необходимо рассаживать людей в шахматном порядке…