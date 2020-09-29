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Российский комик высмеял Киселева, выжившего после ночи в номере Навального 

Общественная служба новостей и ещё 1 1 час назад
Российский комик высмеял Киселева
Фото: скриншот с YouTube-канала Parody Club
Российский юморист Илья Соболев снял пародийный ролик, в котором высмеял ведущего телеканала «Россия 1» Дмитрия Киселева. Напомним, ранее журналист заявил, что остался жив после ночи, проведенной в номере томской гостиницы, в котором останавливался оппозиционер Алексей Навальный.
Запись появилась на YouTube-канале Parody Club.

«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу», − отметил находившийся в образе Соболев.

По его словам, он звал в номер всех людей в мире, однако они отказались, сославшись на то, что брезгуют. Ведь там «был Киселев».

«Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как-то справляюсь», — добавил комик.

Он также пошутил, что нашел ушную палочку с лапшой. Её, по мнению Соболева, забыл Киселев. После съемок ведущего «запах его профессионализма до сих пор не выветрился», заключил юморист.
Напомним, сюжет о ночевке Киселева в номере томской гостиницы вышел в эфир «Вестей недели». На кадрах ведущий стоял в халате и рассуждал о боевом отравляющем веществе.
Сообщение Российский комик высмеял Киселева, выжившего после ночи в номере Навального появились сначала на Общественная служба новостей.
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Комментарии 1
Общество , Илья Соболев , Алексей Навальный , Дмитрий Киселев
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