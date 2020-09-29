Запись появилась на YouTube-канале Parody Club.

«Это та самая гостиница, в которой Дмитрий Киселев снимал свою последнюю программу», − отметил находившийся в образе Соболев.

По его словам, он звал в номер всех людей в мире, однако они отказались, сославшись на то, что брезгуют. Ведь там «был Киселев».

«Я, кстати, тоже. Но я в юности развозил проституток, поэтому как-то справляюсь», — добавил комик.

Он также пошутил, что нашел ушную палочку с лапшой. Её, по мнению Соболева, забыл Киселев. После съемок ведущего «запах его профессионализма до сих пор не выветрился», заключил юморист.

Напомним, сюжет о ночевке Киселева в номере томской гостиницы вышел в эфир «Вестей недели». На кадрах ведущий стоял в халате и рассуждал о боевом отравляющем веществе.

Сообщение Российский комик высмеял Киселева, выжившего после ночи в номере Навального появились сначала на Общественная служба новостей.