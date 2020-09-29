«Ищите по соцсетям»: из аптек исчезают важные лекарства

Пациенты с ревматическими заболеваниями не могут купить жизненно необходимый метотрексат-эбеве. Лекарство пропало из региональных аптек этим летом — компания-производитель объявила, что прекращает поставки. С весны также исчезли азатиоприн и микофенолат мофетил — препараты для терапии онкологических и редких хронических недугов. РИА Новости выясняло, с чем связаны перебои.

"Менять лечение нежелательно"

"Срочно нужен импортный метотрексат-эбеве в таблетках! Не могу найти в аптеках. Аналоги не подходят. Помогите!" — такое сообщение в соцсетях оставила 46-летняя Екатерина Филиппова (имя изменено по ее просьбе) из Вологды.

В 2019-м у нее диагностировали ревматоидный артрит и назначили метотрексат-эбеве. Одна упаковка стоит около 400 рублей, хватает на три месяца. В июле этого года Екатерина обнаружила, что препарат исчез из аптек. В запасе у нее было совсем немного — на пару недель.

"Мониторила сайты аптек других регионов — безуспешно, — рассказывает она. — Параллельно связывалась со знакомыми. Помогла бывшая соседка по палате. У нее рак — онкобольным тоже выписывают метотрексат-эбеве, но дозировка значительно выше. После операции лекарство ей отменили — отдала, что осталось. Хватит на девять недель".

На днях Екатерина приехала в Череповец . Люди откликнулись на ее посты. Половину упаковки передала женщина, потерявшая мужа, который страдал артритом. Он ушел из жизни, лекарства сохранились. Несколько пачек нашел у себя пациент, которому назначили другую схему лечения. Теперь есть запас на год вперед.

"Аналоги метотрексат-эбеве существуют. Но менять лечение, особенно в стадии ремиссии, по словам доктора, крайне опасно. Неизвестно, как поведет себя организм. Все наши старания могут пойти насмарку, — говорит Филипова. — Врач так и сказала: ищи везде".

Екатерина далеко не единственная, кто не может купить иммуносупрессивный препарат. Татьяна Т. из Нижегородской области с псориатрическим артритом разыскивает его через соцсети. Врачи рекомендовали перейти на метотрексат в инъекциях, но он слишком дорогой.

"В неделю нужно 15 миллилитров. В месяц потрачу больше шести тысяч рублей. С пенсией по инвалидности не потяну, — объясняет женщина. — Таблетки врачи не советуют, поэтому прервала лечение. Прошло несколько дней, чувствую себя неважно…"

Подходит не всем

Не только метотрексат-эбеве в таблетках пропал с аптечных полок. Больные ревматическими заболеваниями с весны — без азатиоприна, а с середины лета — без микофенолата мофетила. Об этом агентству рассказала член президиума Российской ревматологической ассоциации "Надежда" Полина Пчельникова.

"Азатиоприн и микофенолата мофетил назначают, как правило, еще людям с системной склеродермией, системной красной волчанкой, системным васкулитом. Метотрексат компании "Эбеве" выписывают пациентам с тяжелыми имунновоспалительными заболеваниями. Это единственный в России импортный препарат в таблетках с действующим веществом метотрексат. Теперь он просто пропал, — говорит Полина. — Людей переводят на отечественные аналоги, тоже в таблетках. К нам поступают многочисленные жалобы, что от них нет эффекта. И на нежелательные реакции — тошноту, рвоту, выпадение волос, слабость. Метотрексат в инъекционной форме, который производят и отечественные, и зарубежные компании, не все могут себе позволить. Да и подходит он не каждому: любая замена лечения — риск".

Мы связались с гендиректором агрегатора аптек "Мегаптека.ру" Дмитрием Чирковым . Он подтвердил: перебои с поставками медикаментов есть, причем серьезные. Из тринадцати тысяч региональных аптек, подключенных к их партнерской сети, метотрескат-эбеве есть только в 222-х, азатиоприн — в 31, а микофенолата мофетил — в 40. При этом спрос на отечественные медикаменты, в составе которых метотрексат, в последние месяцы существенно вырос.

"На фармацевтическую отрасль, как известно, сильно повлиял период всеобщего карантина, — объясняет Чирков. — Многие производства завязаны на китайское сырье, а поставки прекратились на несколько недель. Отложенный эффект дефицита как раз прогнозировали на осень".

"Золотой стандарт"

Ситуация вызывает тревогу и у врачебного сообщества. Главный внештатный специалист-ревматолог Минздрава России , академик РАН Евгений Насонов в комментарии агентству подчеркнул: метотрексат-эбеве — "золотой стандарт" лечения ревматоидного артрита.

"Тех, кому необходимы такие препараты, в стране больше миллиона. Мы с уверенностью назначаем именно метотрексат компании "Эбеве" — его применяют во всем мире. Переходить на дженерики, в том числе и отечественные, опасно. Каждый врач дорожит пациентом и не хочет подвергать его никакому риску", — подчеркивает Насонов.

При этом пока нет доказательств, что отечественный метотрексат хуже препарата "Эбеве". По мнению академика, нужно исследование, после которого многие вопросы отпадут сами собой. Ревматолог приводит пример: часто возникают сложности с пациентами из регионов. Столичные врачи подбирают лечение, человеку становится лучше, он возвращается домой. В местных клиниках ему назначают другую схему. Если самочувствие вдруг ухудшается, врачи затрудняются сказать, с чем именно это связано — с тяжелым течением болезни или с заменой препарата.

"Азатиоприн больше подходит при онкологии. Микофенолат мофетил разрабатывался как противораковый. Используется в лечении редких заболеваний (красная волчанка, системная склеродермия). Со временем эти медикаменты нашли применение в ревматологии. Перебои случаются регулярно, вот уже лет двадцать. Все, что нам остается, максимально аккуратно менять схему терапии", — заключил академик РАН.

Спрос на отечественное

Как объяснили в Минпромторге , азатиоприн исчез из аптек из-за того, что единственная компания-изготовитель обанкротилась. Но за дело уже взялась другая. В пресс-службе ведомства заверили: сейчас принимают все меры по организации производства. Нюанс — сырье сильно подорожало, есть риск, что азатиоприн признают нерентабельным. В правительстве собираются пересмотреть предельную отпускную цену. Когда планируется выпуск первой партии на новой производственной площадке, не уточнили.

С чем связаны перебои микофенолата мофетила и когда он появится в прежних объемах, в министерстве сказать затруднились. Его выпускают 11 компаний, четыре из них — российские. В первом полугодии объем производства увеличили более чем на 200 процентов. В Российской ассоциации аптечных сетей РИА Новости сообщили, что ожидают препарат уже в начале следующего года.

Лекарства, содержащие метотрексат, выпускают 13 производителей, из них восемь отечественных. Импортный метотрексат-эбеве в таблетках в ближайшее время ждать не приходится. Компания "Сандоз" объявила о приостановке поставок. Причина, как пояснил специалист по работе со СМИ, технологическая:

"Есть ограничения на выпуск данной лекарственной формы на иностранном заводе".

Пока же врачам остается только с особым вниманием подбирать терапию. А пациентам — ни в коем случае не прерывать лечение и следовать всем указаниям специалистов.