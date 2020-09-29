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В Москве запретили «наливайки» в жилых домах 

Алиса Селезнёва 42 минуты назад
В Москве запретили «наливайки» в жилых домах
Фото: РИА Новости
Власти Москвы приняли решение ограничить работу в жилых домах так называемых «наливаек». Теперь продажа алкоголя допускается только в точках общепита с площадью зала обслуживания более 20 квадратных метров. Об этом пишет «Интерфакс».
По данным издания, постановление, подписанное сегодня мэром Москвы, исключает из площади зала обслуживания сцену, вестибюли, коридоры, гардеробные, детские игровые комнаты, а также подсобные помещения.

«Корректировка требований к подобным заведениям была продиктована многочисленными жалобами москвичей, которым работа «наливаек» доставляла дискомфорт», — пояснили в мэрии столицы.

«Рамблер» писал, что ранее правительство поддержало законопроект депутатов Госдумы о запрете продажи алкоголя в барах и кафе с залами обслуживания до 20 кв. м. А лидер группы «Ленинград» Сергей Шнуров откликнулся на эту инициативу, напомнив депутатам, что «это уже было где-то» и они пытаются «повернуть время вспять».
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Комментарии
Общество , Новости Москвы , Сергей Шнуров , Госдума , Правительство Москвы , Интерфакс
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