Умерла Тамара Пушкина

Известный археолог, доцент Исторического факультета МГУ Тамара Пушкина скончалась во вторник, сообщила заместитель заведующего кафедрой археологии истфака МГУ им Ломоносова Екатерина Виноградова

Как сообщала в Facebook сестра Тамары Пушкиной Маргарита, ее госпитализировали в больницу в Коммунарке с поражением легких, она находилась на ИВЛ.

"Дорогие, друзья, коллеги, студенты! У нас большое горе — сегодня ночью умерла Тамара Анатольевна Пушкина. Для нас всех это огромная потеря. Тамара Анатольевна была не только крупнейшим специалистом по археологии славян и Древней Руси, она долгие годы была первым учителем для всех студентов нашей кафедры.

Первые знания и навыки студенты получали от нее в кружке и в археологической экспедиции в Гнёздово. Она вырастила не один десяток профессиональных археологов. Тамара Анатольевна, мы вас всегда будем помнить и любить!" — написала Виноградова на странице в Facebook.

Согласно информации на сайте истфака, с 1966 года Тамара Пушкина являлась постоянным участником Смоленской археологической экспедиции МГУ, а с 1995 года стала ее руководителем. Отмечается, что сфера ее научной деятельности была связана с изучением проблем возникновения и развития древнерусского города, культурно-исторических взаимосвязей Руси и Скандинавии в период становления государственности, формирования древнерусской культуры.