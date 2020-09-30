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Онищенко назвал бесполезный метод борьбы с COVID-19 

News.ru и ещё 3 1 час назад
Онищенко назвал бесполезный метод борьбы с COVID-19
Фото: РИА Новости
Бывший главный санитарный врач России Геннадий Онищенко заявил, что новые ограничительные меры могут нанести больше вреда, чем пользы.

Вот эти разглагольствования: давайте закроем опять страну, посадим по домам — и никто ничего не будет соблюдать. И результат будет ещё худший, — отметил депутат.

По его словам, рост заболеваемости COVID-19 связан с сезонным подъёмом. Он призвал россиян соблюдать противоэпидемические правила, передаёт НСН.
Как писал NEWS.ru, в Роспотребнадзоре допускают, что власти вновь могут прибегнуть к введению жёстких ограничений для граждан из-за второй волны распространения коронавируса в России.
За прошедшие сутки в России коронавирусом заразился ещё 8481 житель страны. Клинических проявлений при этом не было у 25,6% новых пациентов. С начала пандемии в РФ зарегистрировано 1 176 286 случаев опасного заболевания. Жертвами COVID-19 стали 20 722 человека. 177 из них погибли за истекшие 24 часа.
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Комментарии
Общество , Геннадий Онищенко , Роспотребнадзор
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