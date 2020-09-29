Собянин продлил школьные каникулы 

Каникулы в школах Москвы продлены с целью снизить динамику заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом мэр города Сергей Собянин сообщил на своем сайте.

С 5 октября, как сообщал «Рамблер», в большинстве школ столицы начнутся плановые осенние каникулы. Обычно они длятся неделю. Сегодня Собянин сообщил, что принял решение провести их одномоментно во всех школах и увеличить их длительность до двух недель — с 5 по 18 октября.

Также приостановят работу учреждения дополнительного образования и детские досуговые организации, которые находятся в ведении правительства Москвы . Детские сады продолжат работать по обычному графику.

Мэр объяснил, что врачи рекомендовали ему принять соответствующее решение с учетом роста заболеваемости простудными заболеваниями и коронавирусной инфекцией, чтобы не подвергать детей риску заболеть и чтобы они не передавали болезни другим членам семьи.