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Россияне массово скупают имбирь и лимоны 

Артём Кульша 1 час назад
Россияне массово скупают имбирь и лимоны
Фото: ТАСС
Россияне скупают средства индивидуальной защиты и продукты для укрепления иммунитета на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают «Известия».
Весной, как сообщал «Рамблер», в начале пандемии коронавирусной инфекции граждане делали запасы макарон и гречневой крупы. На фоне нового роста заболеваемости COVID-19 они скупают средства индивидуальной защиты и продукты для укрепления иммунитета.
Согласно подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», 1-27 сентября по сравнению с 1-27 августа спрос на защитные маски вырос на 37%, на перчатки — на 47%, на лимоны — на 71%, на имбирь — на 85%, а на антисептики упал на 17%.
В «Платформе ОФД» отметили, что с весны спрос на средства индивидуальной защиты имеет цикличный характер — их активно покупают в начале и середине месяца (периоды выплаты аванса и заработной платы) и во время проведения властями массовых проверок соблюдения масочного режима.
Исполнительный директор Аптечной гильдии Елена Неволина сообщила, что спрос на противовирусные препараты пока не вырос резко, председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов — что торговые сети начали фиксировать рост продаж чеснока и имбиря, а пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли Илья Власенко — что магазины смогут удовлетворить возросший спрос.
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Общество , Андрей Карпов , Елена Неволина
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