Россияне массово скупают имбирь и лимоны 

Россияне скупают средства индивидуальной защиты и продукты для укрепления иммунитета на фоне роста заболеваемости коронавирусной инфекцией COVID-19. Об этом сообщают «Известия».

Весной, как сообщал «Рамблер», в начале пандемии коронавирусной инфекции граждане делали запасы макарон и гречневой крупы. На фоне нового роста заболеваемости COVID-19 они скупают средства индивидуальной защиты и продукты для укрепления иммунитета.

Согласно подсчетам оператора фискальных данных «Платформа ОФД», 1-27 сентября по сравнению с 1-27 августа спрос на защитные маски вырос на 37%, на перчатки — на 47%, на лимоны — на 71%, на имбирь — на 85%, а на антисептики упал на 17%.

В «Платформе ОФД» отметили, что с весны спрос на средства индивидуальной защиты имеет цикличный характер — их активно покупают в начале и середине месяца (периоды выплаты аванса и заработной платы) и во время проведения властями массовых проверок соблюдения масочного режима.