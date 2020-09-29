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Россияне снова начали скупать имбирь и лимоны 

Вечерняя Москва и ещё 1 7 минут назад
Вторая волна или грипп? Россияне активно скупают лимоны
Фото: РИА Новости
Россияне больше не закупаются гречкой и макаронами после сообщений о росте числа зараженных коронавирусом и возможной второй волне пандемии. Теперь они предпочитают запастись средствами индивидуальной защиты, а также приобретаю имбирь и лимоны. Остальные продукты не вызывают ажиотаж, сообщают «Известия» со ссылкой на данные оператора фискальных данных «Платформа ОФД».
Так, в сентябре по сравнению с августом выросло число покупок медицинских масок — на 37 процентов. Продажи перчаток увеличились на 47 процентов, имбирь покупают на 85 процентов чаще, лимоны — на 71 процент.
Однако россияне стали меньше покупать антисептики — показатель снизился на 17 процентов.

— Люди активно занимаются самолечением, используют народную медицину, стараются потреблять в пищу больше витаминов и продуктов, которые обладают противовирусными свойствами, — объяснил выросший спрос на имбирь председатель правления экспертов рынка ритейла Андрей Карпов.

Он подчеркнул, что это связано с сезонной заболеваемостью, которая этой осенью совпадает с ростом числа инфицированных COVID-19.
В случае если продажи каких-либо товаров начнут расти, то у магазинов хватит запасов для удовлетворения спроса, заявил пресс-секретарь Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Илья Власенко.

— Запасы на складах торговых сетей сформированы с учетом возможных колебаний спроса, логистика также перестроена таким образом, чтобы у компаний была возможность оперативно пополнить полки и склады магазинов, — сказал он.

В пресс-службе Минсельхоза также сообщили, что ситуация на продовольственном рынке сейчас стабильна, потребность в основных продуктах питания полностью обеспечена производством внутри страны.
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Общество , Андрей Карпов , Минсельхоз , газета "Известия"
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