Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина 

Режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина скончалась в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.
«На 76-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в сообщении.
Марина Лузгина с 1969 года работала вторым режиссером на «Мосфильме». С Лузгиной работали Савва Кулиш («Взлет», «Сказки старого Арбата», «Трагедия в стиле рок»), Владимир Фокин («Пятый ангел»), Александр Стефанович («Начни сначала»), Александр Майоров («Шанс»), Андрей Добровольский («Брод»), Валерий Рубинчик («Комедия о Лисистрате»), Леонид Марягин («Враг народа — Бухарин»), Борис Бланк («Карьера Артура Уи»), Сергей Колосов («Судья в ловушке»), Тигран Кеосаян («Президент и его внучка»).
Последней работой Лузгиной в кино стал документальный фильм «Я убегаю на фронт» — она написала сценарий к картине в соавторстве с отцом Георгием Натансоном.