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Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина 

Вероника Полынина 17 минут назад
Умерла режиссер «Мосфильма» Марина Лузгина
Фото: youtube.com
Режиссер киностудии «Мосфильм» Марина Лузгина скончалась в возрасте 75 лет, сообщили в Союзе кинематографистов России.

«На 76-ом году жизни не стало нашего друга и коллеги — члена Союза кинематографистов России, второго режиссера Лузгиной Марины Георгиевны», — говорится в сообщении.

Марина Лузгина с 1969 года работала вторым режиссером на «Мосфильме». С Лузгиной работали Савва Кулиш («Взлет», «Сказки старого Арбата», «Трагедия в стиле рок»), Владимир Фокин («Пятый ангел»), Александр Стефанович («Начни сначала»), Александр Майоров («Шанс»), Андрей Добровольский («Брод»), Валерий Рубинчик («Комедия о Лисистрате»), Леонид Марягин («Враг народа — Бухарин»), Борис Бланк («Карьера Артура Уи»), Сергей Колосов («Судья в ловушке»), Тигран Кеосаян («Президент и его внучка»).
Последней работой Лузгиной в кино стал документальный фильм «Я убегаю на фронт» — она написала сценарий к картине в соавторстве с отцом Георгием Натансоном.
Комментарии
Общество , Леонид Марягин , Борис Бланк , Георгий Натансон , Андрей Добровольский , Савва Кулиш , Сергей Колосов , Александр Майоров , Валерий Рубинчик , Тигран Кеосаян , Владимир Фокин
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