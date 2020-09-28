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Зависит от нас самих: в России оценили возможность карантина 

Газета.Ru 2 часа назад
Зависит от нас самих: в РФ оценили возможность карантина
Фото: РИА Новости
В России не обсуждается вопрос о повторном введении карантина на фоне возобновления роста числа случаев коронавируса COVID-19 в мире, однако, в конечном счете, это будет зависеть от выполнения жителями страны эпидемиологических рекомендаций — пояснил глава государства Владимир Путин. Глава Роспотребнадзора Анна Попова также заявила, что выполнение предписаний в части ношения средств индивидуальной защиты являются важнейшими на данный момент.
На фоне возобновления роста числа случаев коронавируса COVID-19 в мире, жителям России важно соблюдать эпидемиологические рекомендации, заявил президент России Владимир Путин на расширенном заседании президиума Госсовета.
Как указал глава государства, недопущение повторного вынужденного введения ограничений зависит от поведения самих россиян, передает РИА «Новости».

«Сейчас именно от каждого зависит результат наших общих усилий по борьбе с распространением инфекции, чтобы не пришлось вновь, как весной, прибегать — я уже говорил об этом совсем недавно — к весьма чувствительным для экономики и обременительной для людей масштабной практике ограничений», — заверил президент.

При этом, по ее словам, для того, чтобы не допустить ухудшения инфекционной ситуации в стране россиянам достаточно выполнять предписания врачей, в первую очередь — в части ношения средств индивидуальной защиты, а также базовых санитарно-эпидемиологических требований.

«Те, кто не хочет переболеть, не переболеют. Но болезнь еще недостаточно изучена. Своим близким я говорю — сегодня главное не заболеть.

А для этого надо соблюдать правила. Главная задача каждого — не ждать, когда все переболеют, а самому не заболеть», — добавила специалист.

Она также успокоила, что Россия сейчас сможет отреагировать на возможный рост количества инфицированных лучше, чем это было весной.

«Мы уже знаем о вирусе и готовы его лечить. Кроме того, у нас готов коечный фонд, есть лекарства, медицинские маски, антисептики и прочее. Мы по распоряжению президента уже в мае достигли количества 300 тысяч тестов в сутки и не снижаем его с тех пор», — детализировала врач.

В Министерстве просвещения РФ, со своей стороны, сообщили, что массовый перевод школ на дистанционное обучение не планируется, приводит «Интерфакс» сообщение пресс-службы ведомства.
Ситуация же с закрытием отдельных школ на карантин из-за коронавируса в ряде регионов находится под пристальным контролем.
По информации первого заместителя министра просвещения РФ Дмитрия Глушко, в России перевели 95 школ на дистанционный формат работы, сообщает ТАСС.

«Мы ведем ежедневный мониторинг ситуации по школам, видим количество отдельных классов, которые закрываются на карантин на 5, 7 или 14 дней. Видим и количество школ, которые перешли на дистанционное обучение из-за коронавируса, на сегодняшний день их 95», — сказал чиновник.

Замглавы ведомства добавил, что число переведенных «на удаленку» школ растет незначительно, при этом часть учебных заведений после закрытия на карантин снова открываются.
По его словам, массового перехода на дистанционное обучение в России не произойдет, если соблюдать все профилактические и санитарные требования.

«О массовом переходе на дистанционное обучение, по аналогии с весенней ситуацией, речи не идет», — сказали в министерстве.

В некоторых странах эпидемиологическая ситуация снова выходит из-под контроля — власти Израиля и Великобритании в последние дни фиксируют рекордные показатели по коронавирусу.
В Израиле на фоне общего карантина «на всех рабочих местах, кроме жизненно необходимых» прекращена трудовая деятельность. Жителям нельзя удаляться от дома более чем на один километр без уважительной причины и средств защиты. За нарушение требований их оштрафуют на 500 шекелей (около 11 тыс. рублей).
По официальным данным, в Израиле за прошедшие сутки число выявленных больных COVID-19 превышает 9 тысяч человек. В Великобритании — 6 874 инфицированных. Это самый высокий суточный показатель с начала пандемии.
Заболеваемость COVID-19 растет рекордными темпами в ФРГ, Нидерландах и Грузии. В Бельгии рост числа заражений составил 40%.
Во многих странах вводят ограничения на работу баров, ресторанов и других заведений — в Греции, в Канаде и ОАЭ, приводит НСН данные оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве.
К примеру, в Дубае был введен «комендантский час» для отелей и сферы развлечений, а в канадском Онтарио ограничили работу баров и ресторанов до полуночи. В Греции власти ввели новый график работы магазинов розничной торговли.
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Комментарии
Общество , Анна Попова , Владимир Путин , Роспотребнадзор , РИА Новости , ИТАР-ТАСС , Интерфакс
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