Ещё
Далее:
Читайте также:
Выберите регион
Москва
Рецепты
Ещё

В национальных парках Японии появятся офисы для фрилансеров 

Газета.Ru и ещё 1 32 минуты назад
В парках Японии появятся офисы для фрилансеров
Фото: ТАСС
В национальных парках Японии из-за сокращения числа туристов организуют импровизированные офисы для фрилансеров, сообщает портал Travel and Leisure.
С этой целью в нацпарках сейчас увеличивают число точек доступа Wi-Fi и монтируют арендуемые рабочие места в отелях и кемпингах.
Это делается для того, чтобы "люди работали удаленно и при этом отдыхали", заявил один из сотрудников гостиницы в национальном парке Сетонаикай.
Условия для фрилансеров будут определять сами заповедники. В одних парках гости смогут на несколько часов арендовать номера отелей, в других будут обустроены офисы на природе, в палатках.
Видео дня. В Сети обсуждают новую подружку Тимати
Газета.Ru: последние новости
Врач дал советы по защите от вирусов Врач дал советы по защите от вирусов Познер объяснил причину враждебности американцев к России Познер объяснил причину враждебности американцев к России Сергей Безруков высказался о приговоре Михаилу Ефремову Сергей Безруков высказался о приговоре Михаилу Ефремову
Общество , Япония
Читайте также
Новости партнеров
Главное сейчас
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Вдова Талькова назвала имя убийцы
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Пашинян рассказал о личной просьбе Алиева к нему
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Результаты вскрытия дочери Конкина шокировали врачей
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Российского отельера убили средневековой пыткой в Сочи
Видео
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
00:35
Опубликовано видео последствий ДТП на севере Москвы
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
01:02
Опубликовано видео ЧП в Тольятти
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
01:04
Мужчина прокатился на привязанном к мотоциклу крокодиле и попал на видео
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
01:22
Опубликовано видео обыска у бывшего губернатора Иркутской области
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
00:50
Пожилая пара устроила в переходе концерт и попала на видео
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
00:25
Необычная птица на улице в Москве попала на видео
Новости Москвы Общество
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
01:05
В РФ отреагировали на слова Эрдогана по Карабаху
Политика
Азербайджан начал масштабное наступление
04:51
Азербайджан начал масштабное наступление
Армия В мире
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
04:51
Раскрыты детали переброски джихадистов в Азербайджан
Армия
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
03:24
Россиянка 3 часа звала на помощь на полу больницы
Происшествия
Больше видео
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
Ещё Свернуть
© Рамблер, 2020
Мобильная версия О проекте Редакционная политика Реклама Помощь Вакансии Пользовательское соглашение