Попова заявила о понимании механизма заражения COVID 

По словам Поповой, в январе 2020 года ученые считали, что вирус не передается от человека к человеку, позже стало понятно, «что передается еще как». Затем речь шла о пневмонии — воспалении.

«В апреле стало понятно, а у нас еще своих наблюдений практически не было: это не пневмония, это пневмонит, который вызывается изменениями в сосудах. Мельчайших сосудов в легких очень много, поэтому легкие, как правило, первые реагируют и поражаются», — приводит слова Поповой РИА «Новости».

По словам главного санитарного врача, сейчас российские медики понимают, что происходит в организме зараженного COVID-19 человека, и знают, как с этим процессом бороться. Кроме того, стали понятны пути передачи и способы обезопасить себя от заражения.

Как сообщал «Рамблер», за последние сутки в РФ выявлено 8 135 новых случаев коронавируса, общее число выявленных случаев достигло 1 159 573. За весь период зафиксировано 20 385 летальных исходов, выздоровело 945 920 человек.