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В России анонсировали генеральную уборку

Lenta.ru
1 час назад
Власти России сформулировали конкретные мероприятия по достижению цели, согласно которой все твердые коммунальные отходы, производимые обществом, будут отправляться на сортировку. Вице-премьер страны Виктория Абрамченко в интервью РБК назвала это генеральной уборкой.
В России анонсировали генеральную уборку
Фото: РИА НовостиРИА Новости
«У нас с командой уже появился такой термин, как "генеральная уборка страны". Нужно сделать "уборку" накопленных отходов, меньше мусорить и сортировать весь мусор с извлечением полезных фракций», — рассказала Абрамченко.
Чиновница подчеркнула, что в стране необходимо создать мощности по сортировке и утилизации мусора, а захоронение остаточных отходов должно сократиться в два раза.
Вице-премьер добавила, что необходимо растить новую культуру потребления, учитывающую экологические проблемы.
«Сейчас мы обсуждаем в нацпроекте направление по экологическому просвещению и развитию науки», — отметила она.
Нацпроект «Экология» направлен на комплексное решение экологических проблем страны. В него входят такие подразделы, как «Чистая вода», «Сохранение озера Байкал», «Чистый воздух», «Сохранение лесов» и «Внедрение наилучших доступных технологий».
Общество,Экология,Виктория Абрамченко,РБК,Россия,
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